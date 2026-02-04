Kanadan on ex-komentajan mielestä harkittava ydinaseita

Kanadan entinen puolustusvoimien komentaja, kenraali Wayne Eyre katsoo, että Kanadan on syytä pitää yllä mahdollisuutta hankkia ydinaseita.

Eläkkeelle vuonna 2024 jäänyt Eyre puhui maanantaina Ottawassa järjestetyssä turvallisuusfoorumissa, jossa käsiteltiin Kanadan suvereniteettia ja sotilaallista kykyä geopoliittisen myllerryksen keskellä. Hänen mukaansa kysymys ydinaseista on ollut Kanadassa tabu vuosikymmenten ajan, mutta nyt maailmantilanne on muuttunut.

Puheesta kertoo kanadalainen The Globe and Mail -lehti.

Eyre sanoi, ettei Kanadan tulisi tällä hetkellä pyrkiä hankkimaan ydinaseita. Hän kuitenkin totesi, että monet muut maat pohtivat parhaillaan samaa kysymystä, eikä mahdollisuutta pidä sulkea pois.

– Voisin väittää, että meillä ei koskaan ole todellista strategista itsenäisyyttä ilman omaa ydinpelotetta, Eyre sanoi.

– Kanadassa meidän pitäisi pitää vaihtoehtomme avoimina. Meillä on hyvä ydinosaaminen, siviili-infrastruktuuri ja tiedemiehiä, jos olosuhteet muuttuvat, hän totesi.

Eyre kuvaili sääntöpohjaisen maailmanjärjestyksen siirtyneen vaaralliseen hajoamisen vaiheeseen, jossa vanhat normit rapautuvat, liittolaissuhteet joutuvat koetukselle ja virhearviointien riski kasvaa. Tällaisessa tilanteessa Kanadan pitäisi hänen mukaansa vahvistaa kykyään toimia omilla ehdoillaan.

Eyre kuitenkin varoitti hylkäämästä Natoa kevyin perustein. Hänen mukaansa Venäjän laajentumishalun patoaminen Itä-Euroopassa on edelleen Kanadan keskeinen kansallinen etu.