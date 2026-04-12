Iranin ydintoiminta säilyi iskujen jälkeen ehjänä

Iran on selvinnyt viiden viikon Yhdysvaltojen ja Israelin pommitusten jälkeen ja saanut useimmat tarvittavat työkalut ydinaseen rakentamiseen, virkamiehet ja asiantuntijat sanovat, kirjoittaa The Wall Street Journal. Tämä antaa Iranille uuden vipuvarren painostaa Washingtonia tekemään myönnytyksiä.

Vaikka Iran on saanut Hormuzinsalmen hallinnan kautta voimakkaan uuden taloudellisen vipuvarren, Yhdysvallat ja Israel ovat pitkään keskittyneet estämään Teherania hankkimasta ydinasetta. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance sanoi sunnuntaina Islamabadissa, että neuvottelut osapuolten välillä katkesivat sen jälkeen, kun Iran kieltäytyi sitoutumasta olemaan hankkimatta ydinaseita tulevaisuudessa.

Iranin ydinasetavoitteiden estäminen oli yksi Washingtonin tärkeimmistä syistä sotaan.

Yhdysvaltain ja Israelin iskut tuhosivat laboratorioita ja tutkimuslaitoksia, joita Iranin sanotaan käyttäneen ydinaseisiin liittyvään työhönsä. Ne myös vahingoittivat entisestään sen rikastusohjelmaa.

Asiantuntijoiden mukaan Iranilla on kuitenkin todennäköisesti edelleen sentrifugeja ja syvällä maan alla sijaitseva paikka, jossa se saattaa pystyä rikastamaan uraania. YK:n atomienergiajärjestön mukaan ratkaisevaa on, että se säilytti lähes 450 kilon varastonsa lähes ydinaselaatuista uraania. Puolet siitä on haudattu arkkuihin tunnelissa syvällä Isfahanin ydinvoimalan alla.

– Iran ei aio antaa niitä pois helposti. Sen vaatimukset tulevat olemaan korkeammat kuin ne olivat helmikuussa käydyissä neuvotteluissa materiaalin luovuttamisesta, sanoi Eric Brewer. Hän on entinen Valkoisen talon virkamies, joka työskenteli Iranin parissa Trumpin ensimmäisen hallinnon aikana.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt sanoi keskiviikkona, että Iran oli ilmoittanut olevansa valmis luovuttamaan rikastetun uraaninsa, ja että Teheranin saaminen tekemään niin on Yhdysvaltojen prioriteetti. Hän sanoi, että uraanin rikastamisen lopettaminen Iranissa on ”punainen viiva”, josta Donald Trump ei aio perääntyä.

Suuri osa Iranin ydinohjelmalle aiheutuneista vahingoista tapahtui viime vuonna käydyn 12 päivän sodan aikana. Yhdysvallat pudotti massiivisia pommejaan kahteen uraanin rikastuslaitokseen – Fordowiin ja Natanziin – ja tuhosi Isfahanin ydinaseisiin liittyviä rakennuksia Tomahawk-ohjuksilla.

Viimeisten viiden viikon taisteluiden aikana Yhdysvallat on keskittynyt iskuihin Iranin ohjusvarastoihin ja raketteihin sekä muihin tavanomaisiin sotilaskohteisiin, joiden he sanoivat uhkaavan tehdä Iranin ydinohjelman hyökkäämisestä tulevaisuudessa liian kallista. Israel puolestaan ​​hyökkäsi ydinohjelman kimppuun.

Israelin viranomaiset sanovat iskeneensä useisiin kohteisiin, joissa heidän mielestään Iranin ydinasetyötä tehtiin, mukaan lukien laboratoriot, yliopisto, Teheranin ulkopuolella sijaitseva laitos ja Parchinin sotilaskohteessa sijaitseva rakennus, jossa Iran suoritti räjähdysainekokeita.

He kohdistivat iskut myös iranilaisiin ydintutkijoihin – kuten viime vuoden sodassa – vaikka he eivät ole kertoneet keitä tai kuinka monta.

Wall Street Journalin mukaan silti Iranilla on todennäköisesti vielä suurin osa siitä, mitä se tarvitsisi pommin rakentamiseen, mukaan lukien sentrifugit ja rikastetun uraanin varastot. Isfahanin tunneleiden uskotaan myös sisältävän rikastuslaitoksen, jonka Iran ilmoitti olevan olemassa viime kesäkuussa. Sitä ei ole koskaan tarkastettu.

Iranilla on myös erittäin linnoitettu tunnelikokonaisuus niin kutsutulla Pickaxe-vuorella lähellä Natanzin ydinvoimalaa. Täällä Iran voisi mahdollisesti tehdä ydinasetyötä jopa tehokkaimpien Yhdysvaltain aseiden ulottumattomissa.

Keskeinen epävarmuus Iranin ydinohjelmaan 28. helmikuuta lähtien tehtyjen iskujen osalta on se, kuinka paljon vahinkoa Iranin kyvylle rakentaa ydinase on aiheutunut.

Asiantuntijat ovat lähes varmoja siitä, että Iran ei ole koskaan rakentanut taistelukärkeä. Iranin olisi vaikea tehdä sitä nyt ilman, että se paljastuu, ottaen huomioon kuinka syvälle Israelin ja Yhdysvaltojen tiedustelu on onnistunut tunkeutumaan Iranin ydinasetyöhön, WSJ kirjoittaa.