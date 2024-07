Ex-komentaja Jarmo Lindberg itärajasta: Tilanne voi uusiutua nopeastikin

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi tiistaina iltapäivällä, että puolue on saanut läpi haluamiaan muutoksia rajaturvallisuuslakiin hallintovaliokunnassa ja demarien eduskuntaryhmän laaja enemmistö voi tukea lakia. Laki palautetaan myös perustuslakivaliokuntaan SDP:n toiveesta.

Verkkouutiset tavoitti kokoomuksen kansanedustajan, perustuslakivaliokunnan jäsenen ja Puolustusvoimain entisen komentajan Jarmo Lindbergin, joka oli juuri lähdössä eduskuntaan valiokunnan kokoukseen.

– Voisi sanoa, että tilanne vähän kuin palautui takaisin, kun lainhan perustuslakivaliokunnan jäsenet jo kertaalleen äänestivät ulos, Lindberg kommentoi.

Hän toteaa, ettei tiedä lain tämänhetkistä sisältöä, jota hallintovaliokunta on muuttanut.

– En tiedä muuta kuin, että sosialidemokraattiselle ryhmälle tämä nyt käy. Katsotaan nyt muutettu esitys läpi ja miten sitä käsitellään. Eduskunnan puhemiehen mukaan seuraava täysistunto on ensi tiistaina, eli se on seuraava virstanpylväs, Lindberg valottaa aikataulua.

Lindbergin mukaan rajan poikkeuslaki on monestakin syystä tärkeä, hän viittaa talven 2015-16 turvapaikanhakijoiden suureen määrään, jolloin ei vielä puhuttu välineellistetystä maahantulosta, sekä siihen, että itäraja on jouduttu pitämään kiinni nyt kuukausikaupalla.

– Laki on tärkeä Suomen turvallisuudelle, itärajalle ja sen toimivuudelle, sanoo Lindberg ja huomauttaa, että poikkeuslakina lailla on tarkat kriteerit, jolloin se voi tulla käyttöön.

Koska laki sisältää poikkeuksellisia toimia, on Lindbergin mukaan myös ymmärrettävää, että asia on herättänyt voimakkaasti keskustelua.

Mikä on arviosi poikkeuslain läpimenon mahdollisuuksista?

– Nyt nähdään miten se etenee. Olihan tämä merkittävä päätös sosialidemokraattiselta puolueelta, että hallintovaliokunnan tekemät muutokset kelpasivat. Edelleen on merkittävästi sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän käsissä, että mikä äänestyspäätös tulee olemaan, kiireellisenä ei voi hyväksyä ilman, että selvästi suurin osa eduskunnasta tätä kannattaa.

Lindbergin mukaan itärajalle ei tarvitse erikseen maalailla mitään pahinta mahdollista skenaariota.

– Se on nähty jo viime talvena, että kun ensin osa raja-asemista suljettiin, niin Venäjän puolelta liikuteltiin tulijoita toisille asemille, mikä johti koko rajan sulkemiseen, ja kun sitä yritettiin avata, niin jos ei nyt ihan tuntiluokassa niin kuitenkin saman päivän aikana rupesi väkeä tulemaan takaisin.

– Näin on jo tapahtunut, ei se ole mikään hypoteettinen asia, vaan konkreettinen ja voi uusiutua nopeastikin. Mikä johtaa siihen, että raja on taas kiinni ja kaikilla on itärajalla yhtä ikävää, sen kummallakin puolella.

Jotkut kansanedustajat ja tutkijat ovat olleet sitä mieltä, että Suomen tulisi vain ottaa vastaan kaikki turvapaikkaa hakevat itärajalta, sillä selvisihän Suomi talven 2015-2016 turvapaikanhakijamääristä sekä on vastaanottanut jo 68000 ukrainalaispakolaista.

Lindbergin mukaan vuoden 2015 tilannetta ei voi verrata nykyhetkeen.

– Se tilanne on ollut kyllä hyvin erilainen, mikä Torniossa oli silloin ja miten heidät käsiteltiin. Tässähän on tunnistettu se potentiaali, että muualtakin itärajalta voidaan tulla kuin virallisilta rajanylityspaikoilta ja voi tulla hallitsemattomasti väkeä.

– Suomella on velvollisuus silloin rakentaa niitä työkaluja, joilla tällaisiin skenaarioihin valmistaudutaan, Lindberg toteaa.