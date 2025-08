Ex-brittiagentti: Tämän vuoksi Venäjän laivastoparaati oikeasti peruttiin

Venäjä kertoi heinäkuun lopulla peruvansa suuren laivastoparaatin Pietarissa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskovin mukaan taustalla oli ”yleinen tilanne” eli turvallisuussyyt.

Alueelle on viime kuukausina tehty useita iskuja Ukrainan pitkän kantaman lennokeilla, joiden kohteina on ollut muun muassa öljyteollisuuden laitoksia. Lentokenttien toimintaa ja mobiiliyhteyksiä on jouduttu usein rajoittamaan.

Kreml toimi vastaavasti viime kesänä, jolloin jätettiin välistä Kronstadtin saarella perinteisesti pidetty paraatiosuus.

Osa asiantuntijoista on huomauttanut Vladimir Putinin laivaston olevan kehnossa kunnossa, sillä suurin osa voimavaroista on ohjattu Ukrainassa taisteleville maavoimille. Mustanmeren laivasto on kärsinyt mittavia tappioita ohjusiskuissa ja meridroonien hyökkäyksissä eikä käytännössä pysty operoimaan merialueen länsiosissa.

Venäjän ainoa lentotukialus Amiraali Kuznetsov vaikuttaa päätyvän romumetalliksi sen kunnostushankkeen epäonnistuttua. Kuznetsovia on kuvailtu viime vuosina ”kovan onnen tukialukseksi” ja ”romuläjäksi”. Vuonna 2017 Murmanskissa aloitetun korjaushankkeen aikana aluksella syttyi useita tulipaloja, minkä lisäksi sen koko kuivatelakka upposi.

Brittiläinen ex-tiedustelu-upseeri Philip Ingram sanoo näiden arvioiden osuvan oikeaan.

– Putin perui paraatin käyttäen turvallisuutta tekosyynä. Ja on syytä muistaa, että kyseessä on merkittävä jokavuotinen näytös, jota veteraanit odottavat. Erityisesti laivaston veteraanit suhtautuvat siihen ylpeydellä, Philip Ingram sanoo Frontline-ohjelmassa.

Viime hetkellä tehty peruminen oli erityisen kiusallista Vladimir Putinin ehdittyä jo matkustaa paikan päälle. Ex-agentin mukaan vaikuttaa siltä, että Venäjän tiedustelulla oli tietoa välittömästä uhkakuvasta.

Paraati oli määrä järjestää laajan laivastoharjoituksen viimeisenä päivänä. Ukraina olisi mahdollisesti voinut iskeä laivoja vastaan räjähdedrooneilla, jos niitä olisi keskitetty paljon sataman tuntumaan. Laivojen heikko kunto saattoi myös vaikuttaa asiaan.

– Harjoitukset eivät olleet sujuneet erityisen hyvin. Alukset eivät ehkä olisi päässeet satamaan tavalla, joka olisi näyttänyt hyvältä ja vaikuttavalta. Putin ei pidä mistään, mikä ei ole mahtipontista, Ingram toteaa.