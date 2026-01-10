Verkkouutiset

Venäjän asevoimien julkaisema kuva ballistisen ohjuksen laukaisuajoneuvosta Valko-Venäjällä. AFP / LEHTIKUVA / HANDOUT

Evp-kenraalin mukaan Venäjän aseteollisuus on ongelmissa

  • Julkaistu 10.01.2026 | 17:21
  • Päivitetty 10.01.2026 | 17:45
  • Venäjä
Viime vuodet eivät ole olleet hyviä Venäjän puolustusteollisuudelle, Ben Hodges arvioi.
Venäjän aseteollisuus on Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraali evp. Ben Hodgesin mukaan huonossa tilanteessa.

Vienti on ollut erittäin tärkeässä roolissa Venäjän aseteollisuudelle. Kalusto on kuitenkin osoittautunut heikoksi moderneja länsimaisia aseita vastaan, mikä on vakava takaisku asevalmistajille, Hodges sanoo Frontline-ohjelmassa Times Radion Youtube-kanavalla.

– Viime vuodet eivät ole olleet hyviä Venäjän puolustusteollisuudelle, hän sanoo.

Kuitenkin kaluston laadun lisäksi myös koulutus ja ylläpito ovat tärkeässä roolissa, evp-kenraali muistuttaa.

Siksi venäläiskaluston tehokkuudesta esimerkiksi Venezuelassa ei Hodgesin mukaan voi vetää suoria johtopäätöksiä Venäjän oman ilmatorjunnan tehokkuudesta.

Yhdysvaltalaiskaluston suuri etu venäläisiin aseisiin verrattuna on Hodgesin mukaan juuri huolto ja koulutus.

Vaikka Yhdysvalloissa valmistettujen aseiden hintalappu on usein suuri, kuuluu kauppahintaan myös huolto sekä koulutus.

– En ole varma siitä, saavatko venäläiskalustoa ostavat samankaltaisen paketin, evp-kenraali pohtii.

Esimerkiksi Turkin ostama S-400-ilmatorjuntajärjestelmä odottaa hänen mukaansa edelleen käyttöönottoa kuljetuskontissa.

