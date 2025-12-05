Verkkouutiset

Kremlin torneja Moskovassa. / AFP / LEHTIKUVA / ALEXANDER NEMENOV

Evp-kenraali: Vladimir Putinin ote heikkenee

  • Julkaistu 05.12.2025 | 15:58
  • Päivitetty 05.12.2025 | 15:58
  • Venäjä
Venäjän maavoimien entinen komentaja sanoo tiedustelupalvelun tehneen katastrofaalisen virheen ennen Ukrainan sodan alkua.
Venäjän maavoimien entinen komentaja, kenraalieversti Vladimir Chirkin on esittänyt poikkeuksellisen avointa arvostelua Ukrainan sotatoimien hoidolle.

Hänen mukaansa maan tiedustelupalvelu antoi virheellisiä arvioita Ukrainan poliittisesta tilanteesta presidentti Vladimir Putinille, minkä seurauksena Moskova ei ollut varautunut sodan todellisuuteen.

– Jos muistatte, niin kaikki sanoivat helmikuussa 2022, että sota on ohi kolmessa päivässä. Että voittaisimme heidät kaikki, Chirkin sanoi venäläisen RBC-radion haastattelussa.

Evp-upseerin mukaan Venäjän tiedustelupalvelu aliarvioi Ukrainan asevoimien toimintakyvyn. Kremlille esitettiin myös perusteeton väite, jonka mukaan 70 prosenttia ukrainalaisista tukisi Venäjää. Esimerkiksi Razumkovin tutkimuskeskuksen kyselyssä vain 18 prosentilla ukrainalaisista oli myönteinen kuva Venäjästä ennen sodan alkua.

– Antaisin koko tiedusteluyhteisölle hylätyn arvosanan, Chirkin sanoi.

Vladimir Chirkin totesi, että tilanne oli päinvastainen verrattuna turvallisuuspalvelu FSB:n arvioon, eli ainakin 70 prosenttia ukrainalaisista suhtautui Venäjään kielteisesti. Helmikuussa 2022 aloitetun yllätyshyökkäyksen odotettiin etenevän yhtä vauhdikkaasti kuin Georgian operaatiossa elokuussa 2008.

– Ja tämä johti siihen, että ensimmäisen sotaviikon aikana saimme vakavan, julman oppitunnin. Entinen puolustusministeri yritti päästä pois kiipelistä kutsumasta vetäytymistä hyvän tahdon eleeksi. Mutta kuinka monta kuollutta, haavoittunutta ja vammautunutta me jätimme jälkeemme, Vladimir Chirkin sanoi.

Europarlamentaarikko, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri (kok./EPP) katsoo Venäjän maavoimien komentajana vuosina 2012–2013 toimineen Chirkinin lausunnon kuvastavan maan sisäisiä jännitteitä.

– Varsin rehellistä puhetta evp-kenraalilta. Osoittaa myös Putinin otteen heikkenemistä, vaikka Putinia ei arvostella suoraan, Pekka Toveri kirjoittaa X:ssä.

