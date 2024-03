Evp-kenraali sanoo Vladimir Putinin bluffaavan

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi valtionmedialle antamassaan haastattelussa, ettei ydinaseiden käytölle ole ollut minkäänlaista tarvetta Ukrainan rintamalla.

Putin kuitenkin korosti strategisten aseiden ”triadin” olevan jatkuvassa valmiudessa. Käsite tarkoittaa, että ydinaseita voidaan laukaista maalta, mereltä ja ilmasta käsin.

Presidentti toisti sanasta sanaan maan ydinasedoktriinin, joka on ollut ennallaan vuodesta 2010 lähtien. Sen mukaan aseita voidaan käyttää, jos valtion olemassaoloa, suvereniteettia tai alueellista koskemattomuutta uhataan.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinnon kerrotaan ottaneen vuoden 2022 lopulla tosissaan huolet siitä, että Kreml voisi turvautua taktisten ydinaseiden käyttöön. Tätä pidettiin mahdollisena, jos suuri määrä venäläisjoukkoja olisi jäänyt saarroksiin Dnepr-joen länsipuolelle Hersonin alueella.

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling huomauttaa, että Venäjän asevoimilla on arsenaalissaan vajaat 6 000 ydinasetta.

– Se on paljon enemmän kuin Yhdysvalloilla yksinään, mutta suunnilleen yhtä paljon jos mukaan lasketaan myös Britannia ja Ranska. Venäjällä on enemmän taktisia ydinaseita, joissa on pieni ydinkärki, mutta jotka ovat silti erittäin tehokkaita taistelukentällä, Hertling sanoo CNN:lle.

Hänen mukaansa Venäjän johdon olisi syytä pidättäytyä holtittomista uhkauksista, koska venäläisillä on kokemusta ydinonnettomuuksista ja säteilymyrkytyksen vaikutuksista. Amerikkalaiskenraali ehti vuosien varrella seurata useita venäläisiä sotaharjoituksia.

– Niillä on tapana päättyä aina [simuloituun] ydinräjähdykseen. Vladimir Putin on toistuvasti uhonnut ydinaseiden käytöllä. Tätä ei voi sivuuttaa, koska ne ovat vaarallisia aseita, ja heillä on niitä niin paljon, Mark Hertling toteaa.

Vladimir Putin väitti haastattelussa, ettei ulkomaisella aseavulla olisi ollut ratkaisevaa merkitystä Ukrainan rintamalla. Hertlingin mukaan vähättely on osa viestintää, jolla pyritään vaikuttamaan kotimaisen yleisön ohella Ukrainan tukijamaihin.

– Hän bluffaa. Hän tietää, kuinka murskaavan tehokasta länsimaiden apu on ollut. Ukrainan kaltainen pieni maa on vastustanut ilmiömäisellä tavalla Venäjän hyökkäystä jo yli kahden vuoden ajan. Tämä on onnistunut osittain siksi, että puolustajille on annettu aseita, kenraali toteaa.

Hänen mukaansa Valkoisen talon ilmoittama 300 miljoonan dollarin apupaketti on hyödyllinen, sillä se pitää Ukrainan logistisen ketjun toiminnassa. Paketti sisältää kipeästi kaivattuja tykistöammuksia ja ilmatorjuntaohjuksia.

Laajempi tukipaketti on ollut jo neljän kuukauden ajan jumissa Yhdysvaltain kongressissa.

– Kehotan republikaaneja tuomaan lakiesityksen äänestykseen edustajainhuoneessa, jotta voimme ylläpitää aseiden virtaa, jotta ukrainalaiset pystyvät jatkossakin päihittämään Venäjän asevoimat, Mark Hertling sanoo.