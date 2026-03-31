Evp-kenraali varoittaa: USA:ta uhkaa taktinen katastrofi Iranissa

Amerikkalaisten maajoukkojen lähettäminen Iraniin ilman määriteltyjä poliittisia tavoitteita johtaa epäonnistumiseen, toteaa eturivin sotilasasiantuntija Mick Ryan Lowy Institute -ajatushautomon artikkelissa.

– Yhdysvallat harkitsee maajoukkojen lähettämistä Iranin alueelle – tämä kärjistäisi sotaa dramaattisesti ja uhkaisi vetää Amerikan mukaan pitkittyneeseen konfliktiin, Australian asevoimien kenraalimajuri evp. ja tutkija Ryan kirjoittaa.

Hänen mukaansa maajoukkojen käyttäminen voi olla ratkaisevan tärkeää, kun niitä käytetään laajamittaisesti, oikeanlaiseen tehtävään ja selkeän poliittisen tavoitteen kanssa.

– Mutta ilman näitä asioita maaoperaatiot voivat johtaa taktiseen katastrofiin, sotilaiden kuolemiin ja poliittiseen epäonnistumiseen sodassa.

Asiantuntijan mukaan maajoukkojen käyttämisellä on useita poliittisia tavoitteita. Ensinnäkin Yhdysvaltain presidentti haluaa Iranin näkevän amerikkalaisjoukot maassa osoituksena Yhdysvaltojen tahdosta.

– Hän haluaa heidän tietävän, ettei hän anna periksi eikä kävele pois sodasta.

Donald Trump voi myös käyttää maavoimia osoittaakseen sitoutumisensa alueellisiin liittolaisiin ja saadakseen iranilaiset nopeasti neuvottelupöytään sodan lopettamiseksi.

Ryanin mukaan Yhdysvaltojen sotilaallisissa tavoitteissa Iranin rikastetun ydinmateriaalin turvaaminen on tärkeä prioriteetti. Toinen prioriteetti on Hormuzinsalmen avaaminen laivaliikenteelle, jotta negatiivisista vaikutuksista maailmantalouteen päästäisiin eroon.

Yhdysvallat saattaa myös suunnitella maakohteiden – kuten jalostamojen, tukikohtien ja saarten – valtaamista saadakseen lisää vaikutusvaltaa diplomaattisissa neuvotteluissa.

– Useimpia näistä operaatioista voitaisiin kuvailla yllätyshyökkäyksiksi, ja ne voisivat kestää tunneista päiviin. Ehkä, Ryan arvioi.

Yllätyshyökkäys on rajoitettu hyökkäys tiettyä tarkoitusta varten.

Iranin vastarinta

Mick Ryan muistuttaa, että sodassa myös vihollisella on sanansa sanottavana.

– Iranilaiset, jotka ovat osoittaneet taitavaa poliittista liikkuvuutta ja kognitiivista sodankäyntiä sodan alusta lähtien, asettavat luultavasti etusijalle amerikkalaisten sotilaiden tappamisen ja vangitsemisen. He luultavasti arvioivat, että tämä heikentää merkittävästi Yhdysvaltain väestön tukea sodalle.

Hänen mukaansa on odotettavissa, että Venäjä auttaisi ja tukisi iranilaisia ​​kaikissa maataisteluissa amerikkalaisjoukkoja vastaan. Julkisuudessa on jo nähty useita raportteja Venäjän tiedustelutietojen toimittamisesta Iranille.

Asiantuntija korostaa lopuksi, että Iranin maasto-olosuhteet on otettava huomioon maajoukkojen mahdollisessa käytössä. Iran on suuri maa, jolla on huomattavat maavoimat mukaan lukien armeija ja islamilainen vallankumouskaarti.

– Vaikka Iranin koko saattaa antaa amerikkalaisjoukoille tilaa toimia niiden suuremman operatiivisen liikkumiskyvyn ansiosta, se tarkoittaa myös sitä, että niiden tukeminen on paljon vaikeampaa, jos jokin menee pieleen.

– Toinen maastoon liittyvä seikka on Hormuzinsalmen pituus. Iranin rantaviiva on lähes 200 kilometriä pitkä. Iranilaiset voivat häiritä meriliikennettä vain yhdestä pisteestä. Yhdysvaltojen on pidettävä koko salmi avoimena. Tämä tehtävä vaatii paljon suurempia ilma- ja maavoimia kuin mitä alueelle on jo ilmoitettu lähetettävän.

Ryan katsoo, että amerikkalaisten maajoukkojen mahdollista käyttöä Iranissa uhkaavat epäselvät poliittiset tavoitteet, Iranin vastarinta, vaikea maasto ja Venäjän apu.

– Trump on vaarallisessa tilanteessa: Jos hän lähettää rajallisen määrän joukkoja rajoitettuihin iskuihin, jotka eivät saavuta hänen poliittisia tavoitteitaan, riskinä on hänen oman tahtonsa murtuminen, ei Iranin.