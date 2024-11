Evp-kenraali: Ukraina epäonnistui vuonna 2024

Ukrainan strategia vuodelle 2024 epäonnistui, arvioi Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) ja modernin sodankäynnin asiantuntija Mick Ryan tuoreessa Substack-uutiskirjeessään. Ryan syyttää samalla läntisiä poliitikkoja moraalisesta pelkuruudesta Venäjän edessä. Hän on jo aikaisemmin arvostellut länttä asetoimitusten hitaudesta ja Ukrainan saamien aseiden käytön rajoittamisesta.

Myös lännen strategia Ukrainassa on epäonnistunut, hän arvostelee.

– Ja siitä huolimatta, että Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten strategia Ukrainan tukemiseksi on epäonnistunut, ei halua strategian tarkistamiseksi näytä olevan. Poliitikoiden moraalinen pelkuruus tässä asiassa tulee vielä kostautumaan – Euroopassa ja Tyynenmeren alueella. Ja näin tulee tapahtumaan lähitulevaisuudessa, Ryan varoittaa.

Ryan kommentoi uutiskirjeessään Saksan liittokansleri Olaf Scholzin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin perjantaista puhelinkeskustelua. Puhelu tuskin tulee vaikuttamaan Putinin ajatteluun, Ryan kirjoittaa, ja Putin antoi keskustelussa ymmärtää Venäjän aikovan pitää jo miehittämänsä alueet osana sodan mahdollisesti päättävää diplomaattista ratkaisua.

Putin katsoo todennäköisesti olevansa etulyöntiasemassa mahdollisissa rauhanneuvotteluissa, Ryan usko. Länsi ei käytännössä juurikaan reagoinut pohjoiskorealaisten sotilaiden ilmaantumiseen Ukrainan rintamalle, evp-kenraali muistuttaa. Jatkamalla näännyttävää sotaa suurista miestappioista huolimatta Putin haluaa pakottaa nimenomaan lännnen antautumaan, sillä Ukraina ei Ryanin mukaan tule antautumaan Venäjän miehityksen edessä.

Lännen ohella myös Ukrainan strategia on epäonnistunut kuluneen vuoden aikana, Ryan kirjoittaa. Ukrainan hyökkäys Venäjän Kurskiin oli rohkea yritys laajentaa sota Venäjän maaperälle, pakottaa Putin vastatoimiin ja muuttaa lännessä vallitseva näkemys sodan kehityskulusta. Näissä tavoitteissa on kuitenkin pitkälti epäonnistuttu, Ryan harmittelee.

– Ukrainan laajempi sotilaallinen strategia näyttäisi epäonnistuneen vuonna 2024. Strategian aikana Venäjä on säilyttänyt strategisen aloitteen, Ukraina on kiihtyvällä tahdilla menettänyt alueita idässä, Kurskissa tehty hyökkäys ei ole saavuttanut tavoitteitaan sitoen samalla tärkeitä resursseja Itä-Ukrainan puolustamisesta ja Ukrainan strateginen vaikutusvalta Washington DC:ssä ja Brysselissä on heikentynyt.

Nähtäväksi jää, Ryan spekuloi, tuleeko tämä vaikuttamaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Ukrainan asevoimien komentaja Oleksander Syrskyin yhteistyöhön.