Evp-kenraali: Tätä Ukrainan onnistunut läpimurto edellyttää

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling kommentoi Twitterissä venäläisten rakentamia puolustusasemia Ukrainan rintamalla satelliittikuvien pohjalta.

Venäjän asevoimat on kaivanut rintamalinjan eri kohtiin useita peräkkäisiä puolustuslinjoja, jotka koostuvat juoksuhaudoista, panssariesteistä ja -haudoista, miinakentistä ja muista suoja-asemista.

Samaan aikaan Ukrainan asevoimat valmistelee varsinaista vastahyökkäystään työntääkseen Venäjän joukkoja taaksepäin vallatuilla Ukrainan alueilla.

Hertlingin mukaan Ukrainalla on edessään kova työ läpimurron aikaansaamiseksi.

– He, jotka eivät ole koskaan tehneet eri aselajien yhteisoperaatioon perustuvaa läpimurtoa harjoituksessa tai taistelussa, lukevat tämän tviitti-ketjun ja toteavat, että ”ohhoh, se kuulostaa lähes mahdottomalta”.

– Ja sitä se onkin. Jotta komentaja voi toteuttaa onnistuneen läpimurron, hänen pitää hallita useita samaan aikaan tapahtuvia asioita, Hertling sanoo.

Hänen mukaansa taistelukentältä pitää kerätä tiedustelutietoa yllätyshyökkäyksillä, harhautusiskuilla ja voimannäytöillä, joiden avulla luodaan edellytykset varsinaiselle vastahyökkäykselle.

– Komentajalla pitää olla hyvä suunnitelma, jonka avulla omat joukot ryhmitetään ratkaisevalla hetkellä oikeaan paikkaan taisteluvoiman maksimoimiseksi.

– Vihollisen joukot pitää tukahduttaa eri keinoilla (tykistö, suora-ammunta tuli, elektroninen häirintä ja muut tavat). Läpimurtoa koskevat suunnitelmat ja valmistelut pitää myös salata viholliselta.

Hertlingin mukaan hyvin koulutettu joukko tarvitsee hyökkäystä varten kalustoa ja välineitä miinoituksien avaamiseksi.

– Läpimurron väylät pitää merkitä, jotta perässä tulevat joukot voivat kannatella hyökkäystä.

Hän muistuttaa, että komentaja tarvitsee hyvän jatkosuunnitelman puolustavan joukon kimppuun hyökkäämiseksi tai sen kiertämiseksi.

– Läpimurrossa loukkaantuneita varten pitää organisoida ensiapua, ja huoltojoukot on saatava kulkemaan eteenpäin läpimurron väyliä pitkin, jotta hyökkäystä voidaan jatkaa.

Mark Hertling korostaa, että tämä kaikki pitää pystyä tekemään vihollisen tulituksen alla.

– Ukrainan joukkojen tulevat läpimurrot tehdään useissa eri paikoissa rintamalinjalla.

Hänen mukaansa eri aselajien yhteisoperaatio läpimurron aikaansaamiseksi on yksi vaikeimmista tehtävistä.

– Toimiessani Yhdysvaltain asevoimien kansallisessa koulutuskeskuksessa pääkouluttajana seurasin kymmenien yhdysvaltalaisten ja monikansallisten yksiköiden läpimurtoharjoituksia koulutettuja maaliosastoja vastaan.

– Niiden lopputulokset eivät olleet kaunista katseltavaa.

Hertling arvioi Ukrainan taistelukentän tulevia näkymiä:

– Saatamme nähdä kehittyneillä länsimaisilla aseilla varustetun hyvin valmistautuneen Ukrainan, jolla on vastassaan monimutkaiset estevyöhykkeet, joita puolustavat huonosti koulutetut ja johdetut mobilisoidut venäläissotilaat.

– Erona tulee olemaan johtajuus, koulutus ja luottamus.

Hertlingin mukaan tiedustelutoiminnalla ja edellytyksien luomisella vastahyökkäykselle – joka on nyt käynnissä eri paikoissa – on vaikutusta Venäjän kyvykkyyksien ja taisteluvoiman ehdyttämisessä.

– Tämä voi olla syy sille, että isompi hyökkäys ei ole vielä alkanut, mutta asioita tapahtuu parhaillaan.

This is a spot-on thread by @LivFaustDieJung.

Those who have never done a combined arms breach – in training or combat – will read this thread and say “wow, that sounds near impossible.”

It is. To execute a successful breach a commander had all sorts of things…1/ https://t.co/5yfA4toJtU

— MarkHertling (@MarkHertling) May 26, 2023