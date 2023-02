Evp-kenraali: Tätä Kiina seuraa Ukrainan sodassa

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja William Burns on todennut Kiinan presidentti Xi Jinpingin seuraavan sotilasjohtajiensa kanssa herkeämättä Ukrainan sotaa.

Kiinan näkökulmasta Venäjän ja länsimaiden tukeman Ukrainan välinen kamppailu voi kertoa paljon siitä, kuinka mahdollinen konflikti Taiwanin kanssa voisi edetä. Burnsin mukaan Xi Jinpingin hallinto on seurannut tarkasti Venäjän asevoimien ”erittäin heikkoa suoriutumista”.

Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.) Mick Ryan muistuttaa Kiinan asevoimien analysoineen tarkasti jo Yhdysvaltain voittoa ensimmäisessä Persianlahden sodassa vuonna 1991. Hän uskoo Xi Jinpingin tekemien johtopäätösten vaikuttavan voimakkaasti Australian ja muiden Tyynenmeren alueen maiden turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen.

– Xi on seurannut neuvonantajiensa kanssa tarkasti sitä, kuinka Yhdysvaltain presidentti, maan turvallisuuspoliittinen johto ja Nato tekevät päätöksiä sodasta, Mick Ryan kirjoittaa.

Kiinan johto pyrkii ymmärtämään, mitkä Venäjän linjaukset tai toimenpiteet ovat vaikuttaneet länsimaiden päätöksentekoon sodasta, ja mitkä tekijät ovat estäneet länttä laajentamasta tukeaan tai puuttumasta suoraan konfliktiin.

– He ovat myös havainneet, kuinka törkeästi ja brutaalisti venäläiset voivat toimia ilman länsimaisten joukkojen väliintuloa. Tämä vaikuttaa kiinalaiseen päätöksentekoon Taiwaniin kohdistetun sotilaallisen aggression tasosta, evp-kenraali toteaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vaikuttanut kansainvälisen tuen määrään esiintymisillään ja vierailuillaan rintamalinjalla.

– Xi pohtii, kuinka hän pystyisi estämään Taiwanin presidenttiä keräämästä näin suurta vaikutusvaltaa. Länsimainen tuki Ukrainalle on ollut merkittävässä roolissa siinä, että Venäjän hyökkäys pysäytettiin ja heidät voitettiin taistelukentällä, Mick Ryan toteaa.

Joitakin johtopäätöksiä on jo tehty. Kiina vaikuttaa rajoittaneen hyökkäävää, niin sanottua Wolf Warrior -diplomatiaansa sen aiheuttaneen vastareaktion vuoksi.

Mick Ryan huomauttaa, ettei Ukrainaa ja Taiwania voi verrata suoraan toisiinsa muun muassa niiden maantieteellisen aseman vuoksi.

– Maantieteen näkökulmasta aika on Taiwan-skenaariossa entistä arvokkaampi voimavara. Ukraina sijaitsee lähellä Länsi-Eurooppaa, ja tukea voidaan toimittaa suhteellisen nopeasti. Taiwan on toisaalta kaukana lähimmästä valtiosta, joka pystyisi auttamaan sitä. Kiinan asevoimat tulee taatusti käyttämään tämän hyödykseen, Ryan sanoo.

There is so much to learn from the war in #Ukraine. But, as we approach 1 year since the Russian invasion, we should also be thinking about how our potential adversaries might learn from the conflict. My latest in ⁦@smh⁩ https://t.co/ex6pyisHl0

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) February 9, 2023