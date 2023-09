Evp-kenraali: Tämä mahdollisti iskun Sevastopolin satamaan

Venäjän Mustanmeren laivaston sukellusveneen ja maihinnousualuksen kerrottiin vaurioituneen varhain keskiviikkoaamuna tehdyssä ohjusiskussa miehitetyllä Krimin niemimaalla sijaitsevaa Sevastopolin satamaa vastaan.

Sky Newsin mukaan Ukraina käytti iskussa lennokkien lisäksi kymmentä Britannian toimittamaa Storm Shadow -risteilyohjusta.

Telakka-alue kärsi hyökkäyksessä laajoja vaurioita. Tuoreiden satelliittikuvien perusteella Kilo-luokan sukellusvene Rostov na Donu (B-237) ja Ropucha-luokan maihinnousualus olisivat kärsineet merkittäviä vaurioita joko suorasta osumasta tai satama-alueella roihunneessa tulipalossa.

Analyytikko Jimmy Rushton kirjoittaa X:ssä, että BlackSky-yhtiön satelliittikuvan perusteella sukellusveneen runko olisi repeytynyt auki. Hänen mukaansa on mahdollista, että alusta ei voi korjata vaurioiden laajuuden vuoksi.

Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen entinen komentaja, kenraali evp. Ben Hodges arvioi Ukrainan alustaneen hyökkäystä aiemmilla iskuilla ja erikoisjoukkojen toiminnalla. Krimille sijoitetut ilmapuolustusjärjestelmät olivat kärsineet vaurioita viime kuukausien aikana.

– Erikoisjoukkojen iskuja Krimille sekä öljyn- ja kaasunporauslautoille tutkien tuhoamiseksi, sitten monimutkainen lennokki- ja ohjusisku Sevastopoliin. Hyvin kehittynyt lähestymistapa, jolla Krimin miehitys muutetaan kestämättömäksi Venäjän kannalta, Hodges kirjoittaa X:ssä.

From the BlackSky imagery we can see that the pressure hull of the improved Kilo-class submarine "Rostov-on-Don" seems to have been completely blown open.

It's very possible this vessel is also a total loss. pic.twitter.com/vbyPgGYIvR

— Jimmy Rushton (@JimmySecUK) September 13, 2023