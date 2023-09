Näin Ukrainan pikaveneet iskivät porauslautoille – venäläiskone karkotettiin ohjuksella

Ukraina ilmoitti maanantaina ottaneensa haltuunsa Mustallamerellä useita öljyn- ja kaasunporauslaittoja, jotka Venäjä oli vallannut vuonna 2015 Krimin niemimaan miehityksen jälkimainingeissa.

Ukrainan sotilastiedustelu GUR:n julkaisemalla videolla näytetään operaation yhteydessä käytyjä tulitaisteluita Venäjän laivastoa ja ilmavoimia vastaan. Venäjän puolustusministeriö ei ole kommentoinut Boykon poraustornien tilannetta.

– Erään taistelutehtävän aikana venäläinen Su-30-hävittäjä löysi lopulta taistelijamme avomerellä. Tätä seurasi taistelu, GUR:n videolla kerrotaan.

Videon taustalla näkyy yksi porauslautoista. Sotilaat avasivat tulen pikaveneiden konekivääreillä ja omilla rynnäkkökivääreillään yllä kaartelevaa lentokonetta vastaan. Se yritti tuhota pikaveneitä ohjuksilla ja konetykillä.

Su-30 vaurioitui lopulta olalta laukaistavan ohjuksen osumasta ja pakeni paikalta.

New York Times -lehden mukaan Venäjän asevoimat on käyttänyt Mustallamerellä sijaitsevia porauslauttoja muun muassa helikopteritukikohtina ja tutka-asemina. Niille on lisäksi asennettu pitkän kantaman ohjusjärjestelmiä.

In a video published by Ukrainian GUR about raids on the Boyko Towers sea rig near Crimea, they showed a battle between 3 Ukrainian small boats and a Russian jet. Crew on boats managed to hit the jet and force it to flee. pic.twitter.com/Z7aU43085B

— Dmitri (@wartranslated) September 11, 2023