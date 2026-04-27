Evp-kenraali IL:lle: Valtio voi ottaa koteja haltuun poikkeusaikana

Puolustusvoimista kerrotaan Iltalehdelle, että asunto, kesämökki tai kiinteistö voidaan ottaa poikkeusaikana valtion hallintaan. Käytännössä tämä koskisi pääasiassa kohteita rajaseudulla tai Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kohteiden lähellä.

Ratkaisuja tekisivät luovutuslautakunnat, joiden päätöksissä pyritään kohtuullisuuteen. Luovutuksista maksettaisiin korvaukset.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, europarlamentaarikko (EPP/kok.) Pekka Toveri sanoo, että modernissa sodankäynnissä alue- ja kiinteistöluovutuksia voisi tapahtua koko Suomessa.

Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi joukkojen perustamiseen.

– Nämä tosin olisivat aika lyhytaikaisia. Tavaroiden ja materiaalin kuten ajoneuvojen luovutukset koskevat koko Suomea, Toveri sanoo.

Siviilisektorilta tarvittaisiin laajemmassa konfliktissa kuorma-autoja, pakettiautoja, työkoneita ja työkaluja. Puolustusvoimien ylläpitämällä listalla on kymmeniä tuhansia ajoneuvoja. Tämän lisäksi tarvetta voi olla moottoripyörille, moottorikelkoille ja mönkijöille.

Puolustusvoimat ei anna tarkempaa tietoa siitä, mikä auton mahdollinen poikkeusajan tehtävä on.

– Auto saattaa löytyä listalta, jos sen ikä on nuorempi kuin 4–5 vuotta ja autossa on neliveto. Sellaista maastoliikkuvaa kalustoa ei ole paljoa, Puolustusvoimista sanotaan IL:lle.