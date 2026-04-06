Verkkouutiset

Evp-kenraali IL:lle: ”Suomi ei voi välittömästi alkaa ampua kaikkea, mitä tänne tulee”

Viranomaiset saavat entiseltä puolustusvoimain komentajalta kehuja droonitapauksen käsittelystä.
Entinen puolustusvoimain komentaja, kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Lindberg eduskunnassa. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA
Entinen puolustusvoimain komentaja, kokoomuksen kansanedustaja Jarmo Lindberg eduskunnassa. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Hävittäjälentäjä ja entinen puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg kehuu Iltalehdessä viranomaisia.

– Hävittäjäkin laitettiin heti matkaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Lindbergin mukaan droonin kaltainen maali pakko käydä tunnistamassa, koska kyse voi olla myös yleisilmailun harrastelentokoneesta, kun ilmatilaa ei ole suljettu.

Hän on nähnyt kuvia Suomeen harhautuneesta droonista, joka on pitkälti saman kokoinen ja näköinen kuin harrastelentokone.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Ammattilaisen pitää mennä lentokoneella siivellä siihen vierelle ja positiivisesti tunnistaa se ja ilmoittaa sitten ilmavoimien taistelujohtojärjestelmään, jonka jälkeen siitä lähtee käyntiin päätöksentekoketju. Juuri näinhän toimittiin, Lindberg kehuu.

Lindberg huomauttaa, että Suomi ei voi välittömästi ”alkaa ampua kaikkea, mitä tänne tulee”.

– Ei voi olla rauhan aikana niin, että ensin ammutaan ilmatorjuntaohjus ja sitten mennään katsomaan, mikä siellä oikein oli, hän sanoo Iltalehdelle.

Mainos