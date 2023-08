Evp-kenraali ihmettelee: Hyökkääjä tekee yhä aloittelijan virheitä

Sosiaaliseen mediaan jaetulla lennokin kuvaamalla videolla näkyy, kuinka joukko Venäjän savuavia panssariajoneuvoja, jotka ajavat avoimelle alueelle tiiviissä jonossa. Matka ei kestä kauaa, kunnes Ukraina kohdistaa kolonnaan tykistöiskun.

Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen entinen komentaja, kenraali (evp.) Ben Hodges sanoo Business Insiderin haastattelussa, että videolla nähdään hyvin koulutettu, ammattimainen tykistö, joka kohtaa huonommin koulutetun tai vähemmän kurinalaisen joukon venäläisiä.

– Heillä ei ollut johtajia, jotka saisivat sotilaat tekemään oikeita asioita, kommentoi Hodges.

– Muodostelma on helpoin tuhota, kun ne menevät siistiin jonoon sinua varten.

Miinavaaran vuoksi jonossa liikkuminen voi olla välttämätöntä, mutta tiiviisti pakkautuminen on Hodgesin mukaan virhe.

– Minua hämmästyttää 18 kuukauden jälkeenkin, että he tekevät edelleen aloittelijan virheitä hajaantumisen suhteen, Hodges sanoo.

– Voimme kuvitella tilanteessa hämmennystä, ja mikäli he eivät ole oikein koulutettuja ja riittävät kurinalaisia, eivätkä luottavaisia ympärillään tapahtuvien asioiden suhteen, se on hirvittävää. Silloin virheitä tapahtuu, kenraali jatkaa.

Klishchiivka, Ukrainian forces tracked and then ambushed a Russian armored assault with a massive quantity of drone-spotted HE and DPICM cluster munition artillery fire. pic.twitter.com/IjgOAHbST0

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 21, 2023