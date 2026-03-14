Tällainen on USA:n pommittama Khargin saari

Presidentti Donald Trump kutsui perjantaina Yhdysvaltojen pommittamaa Khargin saarta Iranin kruununjalokiveksi. Persianlahdella sijaitseva pikkusaari on tunnetaankin parhaiten siitä, että 90 prosenttia Iranin raakaöljyviennistä kulkee sen kautta.

Perjantaiset pommitukset eivät kohdistuneet saaren öljyinfraan, vaan miina- ja ohjusvarastoihin. Al-Jazeeran mukaan saari tunnetaan Iranissa ”kiellettynä saarena”, sillä se on vallankumouskaartin tiukassa hallinnassa. Pääsy saarelle on tarkasti rajattua, ja sen rantaviiva on täynnä vahtitorneja ja teräsaitoja.

Noin kahdeksan kilometriä pitkä ja viitisen kilometriä leveä Kharg ei kuitenkaan aina ole ollut näin tarkasti vartioitu.

1920-luvulla Iranin shaahi Reza Shah Pahlavi teki saaresta karkoituspaikan poliittisille vastustajilleen. Hänen seuraajansa, Mohammad Reza Pahlavi, päätti 1960-luvulla perustaa saarelle raakaöljyterminaalin.

Suuri osa Iranin rannikosta oli liian matalaa suurille öljytankkereille, ja saaren edustan syvät vedet tarjosivat erinomaisen sijainnin uudelle satamalle.

Poimintoja videosisällöistämme

Saaresta onkin vuosikymmenten saatossa muodostunut merkittävä öljysatama. New York Timesin mukaan saarella voidaan lastata samanaikaisesti jopa kymmentä öljytankkeria. Pysyviä asukkaita saarella on noin 8 000.

Kharg on kytketty merenalaisilla putkilla mantereeseen, joiden kautta saarelle virtaa vuosittain lähes 950 miljoonaa tynnyriä raakaöljyä.

Kun Khargia katsoo satelliittikuvista, huomio kiinnittyy suureen määrään valtavia öljysäiliöitä. CNN kertoo, että saaren noin 50 säiliöön mahtuukin lähes 30 miljoonaa tynnyrillistä öljyä.

Suuri osa öljystä myydään Kiinaan, ja maa onkin suurin iranilaisen öljyn ostaja.

Kharg on kuitenkin myös haavoittuvainen. Isku saaren öljyinfraan pysäyttäisi arvioiden mukaan välittömästi suuren osan Iranin öljyviennistä. Vaurioiden korjaaminen veisi kuukausia tai jopa vuoden.

– He [iranilaiser] ovat edelleen länsimaiden pakotteiden kohteena. He eivät pysty hankkimaan tarpeeksi rahoitusta, teknologiaa ja osaamista. Jälleenrakentaminen olisi todella vaikeaa, arvioi analyytikko Muyu Xu CNN:lle.