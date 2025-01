Eversti evp Itämeren kaapeleista: Venäjä on onnistunut täydellisesti

Hybridiuhkien asiantuntija, eversti (evp.) Aapo Cederberg näkee Itämeren kaapelirikoissa Moskovan kädenjäljet.

Cyberwatch Finlandin toimitusjohtaja Cederberg tyrmää Verkkouutisten Sanna Ukkola Showssa puheet siitä, että Itämeren kaapelitapaukset olisivat vahinkoja.

Esimerkiksi Washington Post uutisoi pari viikkoa sitten nimettömiin tiedustelulähteisiin viitaten, että niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin ollaan sitä mieltä, että viime kuukausien kaapelivauriot ovat todennäköisemmin olleet onnettomuuksia kuin venäläistä sabotaasia. Kaksi Eagle S -tutkintaa lähdettä taas kertoi pari päivää myöhemmin Helsingin Sanomille, että Suojelupoliisilla on vahva näkemys, ettei tässä tapauksessa ollut kyse valtiollisesta toimijasta vaan onnettomuudesta.

– Minä ajattelen sillä tavalla, että Venäjä on hybridioperaatiossaan onnistunut täydellisesti, kun se on tällaisen lausunnon saanut aikaiseksi, Aapo Cederberg sanoo vahinkopuheista.

Hänen mukaansa Venäjän pelikirjaan kuuluu olennaisesti se, että tällaiset operaatiot suoritetaan niin, että ne ”näyttävät joltakin muulta”.

Cederberg pitää mahdollisena, että mediaa on onnistuttu jymäyttämään.

– Ongelma on tämä attribuutio [syyllisen osoittaminen]. Täydellisen attribuution eli varmistuksen saaminen on äärimmäisen vaikeaa. Minun mielestäni pitäisi ruveta puhumaan poliittisesta attribuutiosta ja teknisestä attribuutiosta. Kenellä on intressi tehdä näitä, ja miksi näitä tehdään, asiantuntija avaa poliittista syyllisen osoittamista.

– Tämähän liittyy koko poliittiseen kuvaan. Aivan kuten kybermaailmankin operointi, se on linkittynyt yhä enemmän siihen, mikä poliittinen tilanne on Lähi-idässä, USA:ssa, Venäjällä, Ukrainassa. Kun seurataan, millaisia kyberoperaatioita tehdään, ne aina liittyvät näihin poliittisiin asioihin, hän jatkaa.

Aapo Cederbergin mukaan sama pätee myös Itämeren tapahtumien kohdalla.

– Sinänsä siis ihmettelen vähän tällaisia lausuntoja [vahingoista]. Veikkaan, että kyllä siellä Kremlissä vähän nauretaan partaansa.

Iltalehdessä julkaistun arvion mukaan kaiken takana olisi mahdollisesti amerikkalainen suunnitelma, jossa Venäjä lopettaisi Itämeren kaapelien sabotoinnin ja vastalahjaksi Nato-maat julistaisivat, että kyseessä ovat olleet vahingot tai selvittämättömät rikosepäilyt. Näin Itämeren tilanne ei haittaisi Ukrainan rauhan tekemistä.

Tätä Aapo Cederberg pitää spekulointina, johon hän ei oikein usko.