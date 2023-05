Eurovaalien ajankohta varmistui

Vuonna 2024 käytävien europarlamenttivaalien ajankohdaksi on varmistunut 6.-9. kesäkuuta.

Asiasta tiedotetaan Twitterissä Ruotsin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajakauden tilillä. Asia varmistui EU-suurlähettiläiden kokouksessa.

Vaalit on järjestettävä kaikissa jäsenvaltioissa torstain 6.6.2024 ja sunnuntain 9.6.2024 välisenä aikana. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9.6.

Europarlamenttivaalit järjestetään viiden vuoden välein.

#COREPERII | The EU Ambassadors just approved setting 6 to 9 June 2024 as the dates for the next European Parliament elections.

— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) May 17, 2023