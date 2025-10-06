Eurooppatie kytkee Suomen kriittisen liikenneyhteyden länteen

Tasavallan presidentti Alexander Stubb hyväksyi viime viikon lopulla kansainvälisen sopimuksen muutoksen, jolla Eurooppatie 16- eli E16-tietä voidaan jatkaa Suomen puolelle.
Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt säädöshankkeen, jolla E16-tien jatkaminen saatetaan kansallisesti voimaan.
Nykyisellään E16-tie kulkee Pohjois-Irlannista Skotlannin ja Norjan kautta Ruotsin Gävleen. Suomi esitti tien jatkamista Suomen puolelle Eurooppateitä koskevia asioita käsittelevälle Euroopan talouskomission tieliikenteen työryhmälle lokakuussa 2024.
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) huomauttaa, että ensi vuonna Eurooppatie 16 kulkee Pohjois-Irlannista aina Kotkan satamaan asti.
– E16-tie kytkee yhden Suomen kriittisistä poikittaisista tieyhteyksistä entistä tiiviimmin länteen ja vahvistaa maamme turvallisuutta, huoltovarmuutta ja taloutta. Eurooppatie-statuksella on siis väliä. Hallitus on myös ennakoinut tulevaa ja tehnyt päätöksiä, jotka parantavat Suomen tulevan E16-tien kuntoa, Lulu Ranne toteaa tiedotteessa.
Suomessa E16-tien tulevat muodostamaan valtatie 12 välillä Rauma-Kouvola ja valtatie 15 välillä Kouvola-Kotkan Mussalo. Tampereen kohdalla E16-tien tulee muodostamaan kehätie.
Suomen osuus E16-tiestä on noin 400 kilometriä. Muutosten myötä tiet merkitään oman kansallisen numeroinnin ohella uudella E16-numeroinnilla.
Loppuvuodesta 2025 ja keväällä 2026 käynnistetään yhteensä yli 200 miljoonan euron parannushankkeet valtateillä 12 ja 15.
Suomen historian autoilijamyönteisin hallitus vauhdissa!
Uuteen E16-tiehen on jo lähdetty panostamaan. Ensi vuonna aloitetaan kymmeniä vuosia odotetun vt12 ja vt15 suurremontit. Hankkeiden yhteenlaskettu kustannusarvio on yli 200 miljoonaa euroa!https://t.co/Jyo1qhyuAh
— Lulu Ranne (@LuluRanne) October 6, 2025