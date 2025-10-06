Verkkouutiset

Nykyinen E16-tie ja jatke, jota Suomi aikoo esittää. / LVM

Eurooppatie kytkee Suomen kriittisen liikenneyhteyden länteen

  • Julkaistu 06.10.2025 | 18:06
  • Päivitetty 06.10.2025 | 18:07
  • Liikenne, Politiikka
Ministerin mukaan hanke vahvistaa maan turvallisuutta, huoltovarmuutta ja taloutta.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb hyväksyi viime viikon lopulla kansainvälisen sopimuksen muutoksen, jolla Eurooppatie 16- eli E16-tietä voidaan jatkaa Suomen puolelle.

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt säädöshankkeen, jolla E16-tien jatkaminen saatetaan kansallisesti voimaan.

Nykyisellään E16-tie kulkee Pohjois-Irlannista Skotlannin ja Norjan kautta Ruotsin Gävleen. Suomi esitti tien jatkamista Suomen puolelle Eurooppateitä koskevia asioita käsittelevälle Euroopan talouskomission tieliikenteen työryhmälle lokakuussa 2024.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) huomauttaa, että ensi vuonna Eurooppatie 16 kulkee Pohjois-Irlannista aina Kotkan satamaan asti.

– E16-tie kytkee yhden Suomen kriittisistä poikittaisista tieyhteyksistä entistä tiiviimmin länteen ja vahvistaa maamme turvallisuutta, huoltovarmuutta ja taloutta. Eurooppatie-statuksella on siis väliä. Hallitus on myös ennakoinut tulevaa ja tehnyt päätöksiä, jotka parantavat Suomen tulevan E16-tien kuntoa, Lulu Ranne toteaa tiedotteessa.

Suomessa E16-tien tulevat muodostamaan valtatie 12 välillä Rauma-Kouvola ja valtatie 15 välillä Kouvola-Kotkan Mussalo. Tampereen kohdalla E16-tien tulee muodostamaan kehätie.

Suomen osuus E16-tiestä on noin 400 kilometriä. Muutosten myötä tiet merkitään oman kansallisen numeroinnin ohella uudella E16-numeroinnilla.

Loppuvuodesta 2025 ja keväällä 2026 käynnistetään yhteensä yli 200 miljoonan euron parannushankkeet valtateillä 12 ja 15.

Uusimmat
