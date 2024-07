Eurooppalaislehti innostui suomalaiskenraalin tokaisusta

Eurooppalainen uutispalvelu Visegrad 24 on jakanut viestipalvelu X:ssä sadoille tuhansille seuraajilleen puolustusvoimien entisen tiedustelupäällikön, kenraalimajuri (evp.) Harri Ohra-ahon tokaisun viime keväältä.

Venäjä ilmoitti keväällä sijoittavansa ballistisia Iskander-ohjuksia lähelle Suomen rajaa. Ohra-aho kirjoitti viestipalvelu X:ssä huhtikuussa 2024, että ohjusten sijoittaminen ei aiheuttaisi vaikutuksia Suomessa.

– Asiahan ei tietysti minulle kuulu, mutta tuntuu järjettömältä tuoda pitkän kantaman omaavia ohjusjärjestelmiä lähelle rajaamme maalitauluksi. He antavat meille helppoja maaleja, Ohra-aho kirjoitti huhtikuussa.

Visegrad 24 -sivusto on nyt kääntänyt Ohra-ahon kommentin englanniksi yleisölleen. Julkaisu on saanut viestipalvelu X:ssä yli 16 000 tykkäystä ja satoja kommentteja.

Finnish Major General @Ohra_aho on Russia’s announcement that they will move their ballistic missiles closer to the Finnish border”

"It’s none of my business, but it seems absurd to bring long-range missile systems close to our border. They are giving us easy targets”

🇫🇮 pic.twitter.com/Qe8mPpl4GQ

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 22, 2024