Eurooppa ohitti Yhdysvallat Ukrainalle annetussa aseavussa

Eurooppa on ohittanut Yhdysvallat Ukrainaan Venäjän hyökkäyssodan jälkeen toimitetun aseavun kokonaismäärässä, kertoo saksalainen Kielin maailmantalouden instituutti, joka raportoi säännöllisesti Ukraina-avun kehittymisestä.

Instituutin tuoreiden tilastojen mukaan eurooppalaiset pitivät touko- ja kesäkuussa yllä korkeaa tasoa erityisesti Ukrainaan toimitettavassa sotilaallisessa avussa. Merkittävä osa Ukrainalle toimitetuista aseista ei enää tule varastoista, vaan ne hankitaan suoraan puolustusteollisuuden kautta.

Tämän seurauksena Eurooppa johtaa nyt myös Yhdysvaltoja teollisuuden kautta sodan alusta lähtien antaman sotilaallisen avun kokonaismäärässä.

Yhdysvallat hyväksyi toukokuussa ensimmäistä kertaa presidentti Donald Trumpin tammikuussa alkaneen toisen kauden alun jälkeen merkittäviä asevientejä Ukrainaan. Instituutti muistuttaa, että kyseessä ei ole sotilasapu, vaan myyntejä, jotka Ukrainan on rahoitettava itse.

Euroopan maat jatkoivat touko-kesäkuussa Ukrainan tukemista: Saksa myönsi 5 miljardin euron sotilasapupaketin, joka on Kielin instituutin mukaan nykyisen tilannepäivityksen suurin kahdenvälinen apu. Norja seurasi perässä 1,5 miljardilla eurolla ja Belgia 1,2 miljardilla eurolla. Alankomaat, Iso-Britannia ja Tanska myönsivät kukin 500–600 miljoonaa euroa.

Touko- ja kesäkuussa myönnetystä 10,5 miljardin euron eurooppalaisesta sotilasavusta vähintään 4,6 miljardia euroa on tarkoitus kanavoida puolustusalan yritysten kanssa tehtyjen hankintasopimusten kautta eikä olemassa olevista varastoista, instituutti kertoo. Nämä sopimukset on tehty pääasiassa Euroopassa ja Ukrainassa toimiville yrityksille, mikä on selvä osoitus puolustusteollisuuden kasvavasta roolista sotilasavussa.

Sodan alusta kesäkuuhun 2025 Eurooppa on osoittanut sotilasapua puolustushankintojen kautta noin 35,1 miljardia euroa, joka on 4,4 miljardia euroa enemmän kuin Yhdysvallat.

Kielin instituutin mukaan Ukrainan taloudellinen tuki perustuu nyt pitkälti ERA-lainamekanismiin (Extraordinary Revenue Acceleration). Tämä G7-maiden ja EU-komission käynnistämä aloite tarjoaa Ukrainalle yhteensä 45 miljardia euroa lainoja, jotka rahoitetaan jäädytettyjen Venäjän varojen tuotoilla. Touko- ja kesäkuussa EU maksoi 2 miljardia euroa, Kanada 1,5 miljardia euroa ja Japani noin 2,8 miljardia euroa.