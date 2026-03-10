Euribor-korossa kovin päivänousu sitten vuoden 2008

Iranin sota ja raaka-aineiden kallistuminen ovat vaikuttaneet myös korkoihin. Suomalaisten tyypillisesti asuntolainoissaan käyttämän 12 kuukauden euriborin päivänousu tänään oli suurin sitten vuoden 2008. Asiaan on kiinnittänyt X-alustalla huomiota muun muassa Swedbank Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen.
– Lähi-idän konfliktin vaikutus näkyy nyt euribor-koroissa oikein olan takaa. Vastaavaa päiväpomppua 12 kuukauden euriborista pitää hakea aina vuodesta 2008 asti. Huominen voi kuitenkin tuoda hieman helpotusta asuntovelalliselle, koska tänään korkojen yleinen suunta on ollut alas, kommentoi Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich X:ssä.
Suomalaisen työn toimitusjohtaja Juhana Brotherus harmittelee, että vastatuuli iski nopeasti Suomeen. Iranin sodan alkaessa 12 kk euribor oli 2,2 prosenttia, nyt se pyöristyy 2,6 prosentiksi, hän vertailee.
– Puolen prosentin korotus tarkoittaa tyypilliselle 200 000 euron asuntovelalliselle 1000 euroa vuodessa suurempia korkokuluja. Ei helpota asuntokauppa tai ostovoimaa, Brotherus jatkaa X-päivityksessään.
Laboren ennustepäällikkö Juho Koistinen sanoo Iltalehdelle, että sodan aiheuttama epävarmuus sekä öljyn ja kaasun hinnannousu saattaa jopa romuttaa Suomen juuri alkaneen hennon talouskasvun. Sota lisää taantumapelkoja myös Euroopassa.
Mikäli raaka-aineiden kallistuminen saa aikaan inflaatiopiikin, se voi johtaa korkotason nousuun. Se taas olisi myrkkyä Suomen asuntomarkkinoille ja -rakentamiselle, joilla on ollut vaikeuksia toipua laskusuhdanteesta.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju toteaa IL:lle, että taloustilanne saattaa pian muistuttaa vuotta 2022, jolloin energian hinta nousi äkisti Ukrainan sodan vuoksi. Koistisen mukaan riskinä on, että Iran käyttää jatkossakin Hormuzinsalmea neuvotteluaseenaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump reagoi maanantai-iltana huoliin, kun öljyn hinta oli kohonnut yli sataan dollariin barrelilta. Trump sanoi sodan loppuvan ”pian”, joskaan ei kuitenkaan tällä viikolla. Rauhoittelu sai öljyn hinnan kääntymään heti laskuun.