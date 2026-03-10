Euribor-korossa kovin päivänousu sitten vuoden 2008

Nopeasti iskee vastatuuli Suomeen: Iranin sodan alkaessa 12kk euribor oli 2.2%, nyt pyöristyy 2.6%.



Puolen prosentin korotus tarkoittaa tyypilliselle 200 000€ asuntovelalliselle 1000€ vuodessa suurempia korkokuluja. Ei helpota asuntokauppa tai ostovoimaa. 🫣 https://t.co/i8vzJ7NUsA