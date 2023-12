EU valmistelemassa 20 miljardin tukipakettia Ukrainalle

Euroopan unioni on valmistelemassa varasuunnitelmaa 20 miljardin euron tukipaketin antamiseksi Ukrainalle, kertoo talouslehti Financial Times.

Lehden mukaan tukipakettiin käytettäisiin velkajärjestelmää, jolla voitaisiin sivuuttaa Unkarin ja pääministeri Viktor Orbanin kielteinen kanta Ukraina-tuelle.

Aiemmin tässä kuussa EU-johtajat epäonnistuivat päättämään nelivuotisesta 50 miljardin euron tukipaketista Ukrainalle. Tämän seurauksena virkamiehet ovat etsineet vaihtoehtoisia ratkaisuja rahoittaa budjettikriisin partaalla olevaa Ukrainaa.

Financial Timesin virkamieslähteiden mukaan vahvimmaksi vaihtoehdoksi on nousemassa rahoitusmalli, jossa järjestelmään osallistuvat jäsenvaltiot antaisivat EU-budjetille takuita, jolloin Euroopan komissio voisi lainata Kiovalle pääomamarkkinoilta jopa 20 miljardia euroa ensi vuonna, neuvottelulähteistä kerrottiin lehdelle. Tarkemmista ehdoista keskustellaan vielä ja lopullinen summa määräytyy Ukrainan tarpeiden mukaan, he lisäsivät.

Järjestely on samanlainen kuin vuonna 2020 käytetty rakenne, jolloin komissio myönsi EU-maille 100 miljardia euroa edullista rahoitusta lyhytaikaisiin työtukijärjestelmiin covid-pandemian aikana.

Financial Timesin mukaan esillä oleva lainaperusteinen rahoitusvaihtoehto ei edellyttäisi takuita kaikilta EU:n 27 jäsenvaltiolta, kunhan tärkeimmät osallistujat ovat maat, joilla on parhaat luottoluokitukset. Tämä antaisi EU:lle mahdollisuuden sivuuttaa Unkarin veto, koska se ei vaadi yksimielistä tukea.

Jotkin maat, esimerkiksi Saksa ja Alankomaat, tarvitsevat parlamentin hyväksynnän kansallisille takuille. Lehden siteeraamien lähteiden mukaan toiveena on, että prosessi saataisiin päätökseen ajoissa, jotta Ukrainalle voidaan antaa apua maaliskuuhun mennessä.

Jos EU:n johtajat pääsevät sopuun suunnitelmasta 1. helmikuuta, kansainväliselle valuuttarahastolle IMF:lle annettaisiin vahvistus vapauttaa seuraava rahoituserä Ukrainalle, arvoltaan noin 900 miljoonaa dollaria, neuvotteluista kerrottiin lehdelle.

Lehden siteeraamien lähteiden mukaan tämän pitäisi tarjota tarpeeksi rahoitusta Kiovalle, jotta Ukrainan hallitus välttyy vaihtoehdolta, jossa paisuvaa alijäämää ja inflaation kierrettä rahoitetaan painamalla lisää rahaa.

Esillä oleva velkaperusteinen rahoitusmalli ei estäisi jäsenvaltioita edelleen myöntämästä kahdenvälisiä avustuksia Ukrainalle.

Financial Timesin mukaan toinen harkinnassa oleva vaihtoehto on kuluvan vuoden rahoitusrakenteen jatkaminen, jossa EU myönsi Ukrainalle halpoja lainoja 18 miljardin euron edestä enintään vuodeksi.