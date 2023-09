EU valmistelee jättipakettia Ukrainan tueksi – ”Venäjä maksaa, tavalla tai toisella”

Euroopan parlamentti aloittaa tällä viikolla Ukrainalle suunnattavan tukivälineen käsittelyn. Euroopan komission ehdotuksen mukaan kyseessä on yhteensä 50 miljardin euron suuruinen tukipaketti vuosille 2024-2027, josta 33 miljardia euroa on lainoja ja loput 17 miljardia euroa avustuksia.

Tukivälineen tarkoituksena on ensisijaisesti tukea Ukrainaa jälleenrakennuksessa.

Verkkouutisten haastatteleman europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok./EPP) mukaan tukivälineen tärkeimpänä ideana on viestittää, että EU seisoo yhtenäisenä Ukrainan takana.

– Kun mennään poliittisia julistuksia syvemmälle, tietysti Ukrainan talouden pystyssä pitäminen on mammuttimainen operaatio, joka vaatii myös finanssimarkkinan mukaan ja siinä tukena on tällainen 50 miljardin euron tukiväline.

Kyseessä on toistaiseksi esitys, ja Sarvamaan mukaan esimerkiksi lainan ja avustusten suhde vielä todennäköisesti muuttuu. Hän huomauttaa, että 50 miljardin tukiväline on vain pieni osa Ukrainan tukemista.

– Summasta voi sanoa sen, että sitä ei pidä tuijottaa liikaa.

Ukrainan tukemista Sarvamaa pitää äärimmäisen tarpeellisena etenkin kahdesta syystä. Ensimmäisenä on poliittisen sitoutumisen näkökulma, eli luoda Ukrainaan vastuullisia rakenteita, jotka vastaavat EU:n jäsenmaiden tapaa toimia. Näihin kuuluu myös Ukrainan talouden kontrollointia, kuten oligarkkirakenteisiin puuttumista. Uudistusten toteuttaminen on myös Ukrainan ehto tuen saamiseksi.

– On tärkeää saada Ukrainaan selkeä laillisuuspohja ja sitoa Ukrainaa mahdollisimman paljon EU:n tapoihin toimia.

Onko tukivälineen ajatuksena siis tehdä Ukrainasta EU-jäsenkelpoinen?

– Tässä asiassa täytyy olla varovainen. Ensinnäkään se ei ole asetuksen varsinainen idea eikä tehtävä. Toisaalta, tämä (tukiväline) tulee olemaan vahva poliittisen sitoutumisen merkki ja tulee olemaan sitä myös vastavuoroisesti, eli sitoo myös Ukrainaa toimimaan EU:n kanssa samoilla tavoilla.

Asian käsittely pyritään saamaan valmiiksi nopealla aikataululla. Tavoitteena on, että asiasta päästään äänestämään täysistunnossa vielä tämän syksyn aikana.

Parlamentissa Ukrainan tukemiselle on laaja yksimielisyys. Sarvamaan arvion mukaan tukiväline tullaan hyväksymään ylivoimaisella enemmistöllä. Vastustusta voi ilmetä lähinnä yksittäisten edustajien tahoilta. Esimerkiksi Euroopan parlamentin suurimmassa ryhmässä EPP:ssä tukivälineestä vallitsee laaja yksimielisyys. Kokoomuksen europarlamentaarikot ovat EPP:n jäseniä.

– En tiedä ketään (EPP:n europarlamentaarikkoa), joka vastustaisi tätä, Sarvamaa toteaa.

Siitä ei vielä ole päätöstä, miten laina tullaan järjestämään. Sarvamaan arvion mukaan suurimmat vaikeudet käsittelyssä tulevatkin keskittymään tukivälineen rahoitukseen kuten siihen, mistä muista asioista budjetissa joudutaan karsimaan.

Asia on huomioitu myös käsittelyyn tulevassa 100 miljardin euron välitarkastelussa. Tarkastelussa esitetään esimerkiksi, että jäsenmaiden pitäisi kasvattaa päästökauppatuloja 19 miljardilla eurolla vuodessa lisää. Komissio on myös esittänyt uutta väliaikaista yritystuloihin pohjautuvaa varainlähdettä, jolla kerätään 16 miljardia euroa vuodessa. Muutoksen on määrä astua voimaan vuoden 2024 alussa.

Lisäksi valmisteilla on hiilirajamaksu vuodesta 2028 alkaen. Laskelmien mukaan tämä kasvattaisi tuloja 1,5 miljardilla eurolla.

– Asiaa on kyllä mietitty ja jollain tavalla rahoitus on kurottavissa, Sarvamaa kertoo.

Yksi asia on selvä jo etukäteen. 50 miljardin tukipaketti ei tule riittämään Ukrainan jälleenrakennukseen.

– Ei missään nimessä tule riittämään. Tämä asia tulee esiin jo tällä viikolla alkavissa neuvotteluissa, miten tämä otetaan huomioon. Tämä on vasta alkua Ukrainan tukemisessa.

Uusia tukivälineitä joudutaan valmistelemaan oletettavasti myös jatkossa. Sarvamaan mukaan tavoitteena on, että Venäjä joutuu lopulta korvaamaan aiheuttamansa vahingot.

– Venäjä maksaa, tavalla tai toisella, Sarvamaa sanoo.

Hän täsmentää, että se, miten EU aikoo saada Venäjän maksamaan vahingoista, ei ole tämän päivän, huomisen tai edes ensi vuoden asia.

– Sen aika tulee joskus. Mutta milloin se tulee, siitä minulla ei ole mitään käsitystä. Tulee vielä aika, jolloin Venäjäkin joutuu pelaamaan kansainvälistä peliä muiden kanssa samoilla säännöillä.