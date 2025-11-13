EU poistaa tullivapauden Kiinasta tulevilta pikkupaketeilta

EU:n talousministerit ovat sopineet Kiinasta tulevien pienten pakettien verotuksesta, kertovat kansainväliset mediat.
EU27-maiden talousministerit pääsivät torstaina sopimukseen 150 euron tullivapauden lopettamisesta, jota tällä hetkellä sovelletaan EU:n ulkopuolisista maista tuleviin paketteihin.
Päätös vaikuttaa kiinalaisiin verkkokauppa-alustoihin, kuten Sheiniin ja Temuun, joista tulvii EU-alueelle pieniä paketteja.
– Tämä lähettää vahvan signaalin siitä, että Eurooppa suhtautuu vakavasti reiluun kilpailuun ja yritystensä etujen puolustamiseen, totesi EU:n kauppakomissaari Maroš Šefčovič kokouksen jälkeen.
EU:hun tuotiin vuonna 2024 4,6 miljardia pakettia.