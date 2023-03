EU-parlamentin puhemies: Ukrainan jäsenyysneuvottelujen alettava tänä vuonna

Ukrainassa lauantaina vieraillut EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola toivoo, että neuvottelut Ukrainan EU-jäsenyydestä saadaan käyntiin vielä tänä vuonna. Asiasta uutisoi Politico.

EU myönsi Ukrainalle ehdokasmaan aseman viime vuonna. Metsola keskusteli Ukrainan mahdollisesta EU-jäsenyydestä maan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa Lvivissä.

– Olen toiveikas sen suhteen, että jäsenyysneuvottelut voisivat alkaa jo tänä vuonan, Metsola sanoi tiedottajansa välityksellä.

Metsola lisäsi olevansa vaikuttunut tahdista, jolla Ukraina on edistänyt EU-jäsenhakemustaan.

Politico huomauttaa, että Ukrainan hyväksyminen EU:n jäseneksi kestää todennäköisesti vuosia. Presidentti Zelenskyi on ottanut voimakkaasti kantaa Ukrainan eurooppalaisen integraation puolesta.

– Ukrainan tavoitteena on toteuttaa EU-komissioon suositukset mahdollisimman pian, ja aloittaa neuvottelut EU-jäsenyydestä jo tänä vuonna, Zelenskyi viestitti Telegramissa lauantaina.

Zelenskyi kiitti myös Metsolaa ja EU-parlamenttia Ukrainan tukemisesta sodan aikana.

Metsola ja Zelenskyi keskustelivat EU-jäsenyyden lisäksi myös Venäjä-pakotteista ja Ukrainan aseavusta.

– Älkää koskaan luovuttako, Metsola tviittasi tapaamisen jälkeen.

With President @ZelenskyyUa in Lviv.

I have learnt many things from Ukraine the past year. But perhaps the most important lesson is one articulated by Taras Shevchenko: "Keep fighting, you are sure to win".

True in the quest for peace & freedom as it is in life.

Never give up. pic.twitter.com/FEtxqvq7xW

— Roberta Metsola (@EP_President) March 4, 2023