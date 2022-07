EU-komissio pyytää jäsenmaita vähentämään kaasun kulutusta

Euroopan komissio pyytää jäsenmaita vähentämään maakaasun kulutusta 15 prosenttia elokuun alusta ensi vuoden maaliskuuhun asti.

– Meidän täytyy valmistautua siihen, että venäläisen kaasun tulo lakkaa kokonaan, mikä on todennäköinen skenaario, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi komission tiedotustilaisuudessa.

Komission ehdottama säännöstely olisi ensin vapaaehtoinen, mutta tarvittaessa se voisi vielä muuttua pakolliseksi.

– Luotan siihen, että yhdessä me voimme ratkaista tämän Venäjän aiheuttaman energiakriisin, von der Leyen totesi.

Komission varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan Venäjä käyttää kaasua poliittisena aseena Eurooppaa vastaan.

– Meidän on säästettävä energiaa nyt, jotta voimme pitää kodit lämmitettyinä ja teollisuuden käynnissä talvella, hän sanoi.

Timmermansin mukaan on parempi toimia nyt, koska muuten kaasusta on pulaa talvella.

– Jos emme tee mitään, meillä tulee olemaan puutteita, joilla on suuria seurauksia taloudelle.

Russia is using gas as a weapon.

We have to address our energy security at EU level.

We learnt from the pandemic that if we act in unity, we can address any crisis.

So let's act together to reduce gas use and provide a safety net for all EU countries. https://t.co/Or53o1Acer

