EU jäädyttää kauppasopimuksen – Donald Trumpin tullit ravistelevat markkinoita

EU-parlamentin suurimmat poliittiset ryhmät ilmoittivat maanantaina, että EU aikoo jäädyttää Yhdysvaltain kanssa viime vuonna solmitun kauppasopimuksen ratifiointiprosessin Yhdysvaltain korkeimman oikeuden perjantaisen päätöksen jälkeen. EU vaatii presidentti Donald Trumpin hallinnolta lisätietoja uudesta tulliohjelmasta.
Korkein oikeus linjasi viime viikon perjantaina, että Trumpin asettamat globaalit tullit ovat laittomia. Päätös syntyi äänin 6-3. Päätöksessään korkein oikeus totesi, että presidentti oli ylittänyt toimivaltansa käyttäessään hätävaltuuksia viime vuonna asettamiinsa niin sanottuihin vapautuspäivän tulleihin.
Korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen Trump ilmoitti Yhdysvaltain kauppakumppaneille asetettavasta kiinteästä 15 prosentin tuontitullista, jonka on määrä tulla voimaan tiistaina 24. helmikuuta.
Trumpin tulli-ilmoitus heijastui maanantaina markkinoille kullan hinnan nousuna ja dollarin arvon heikentymisenä.
Uusi tullimaksu perustuu vuoden 1974 kauppalakiin ja antaa Trumpille mahdollisuuden asettaa tuontirajoituksia enintään 150 päivän ajaksi. Tämän aikarajan jälkeen presidentti tarvitsisi tulleille kongressin hyväksynnän.
Asiantuntijakommenteissa uutta tullijärjestelmää pidetään väliaikaisena 150 päivän rajan ja Yhdysvaltain marraskuussa pidettävien välivaalien vuoksi.
Investointipankki Jefferiesin ekonomisti Mohit Kumar totesi Financial Timesille, että uusien tullien 150 päivän aikaraja tarkoittaa, että tullitilanne puolen vuoden kuluttua ei ole kenenkään tiedossa. Tämä voi hänen mukaansa vaikuttaa pääomavirtoihin Yhdysvaltoihin ja mahdollisesti heikentää dollaria.
Investointipankki Goldman Sachsin analyytikoiden mukaan uudet tullit laskevat hieman Yhdysvaltain efektiivistä tullitasoa verrattuna tilanteeseen ennen korkeimman oikeuden päätöstä. Pankin mukaan sen arviot Yhdysvaltain talouskasvusta ja inflaatiosta muuttuivat ”vain vähän” uusien tullien seurauksena.
Uuden 15 prosentin kiinteän tullipäätöksen suurimpana hyötyjänä pidetään Kiinaa. Aasiassa osakemarkkinat nousivat maanantaina.
Investointipankki Morgan Stanleyn ekonomistit arvioivat raportissaan, että uusi 15 prosentin nimellinen tullitaso laskisi Aasian tuotteiden painotetun keskimääräisen tullin 20 prosentista 17 prosenttiin, ja Kiinan osalta 32 prosentista 24 prosenttiin.
Helsingin pörssissä OMX Helsinki -indeksi oli iltapäivällä noin 0,3 prosentin laskussa.