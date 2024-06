EU ja Kiina avavaat neuvottelut sähköautojen tulleista

Euroopan unioni ja Kiina vahvistavat, että ne ovat avanneet neuvottelut sähköautotulleista. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Politico.

Euroopan komission tiedottaja Olof Gill kertoo, että unionin kauppakomissaari Valdis Dombrovskis ja Kiinan ulkomaankauppa- ja elinkeinoministeri Wang Wentao kävivät lauantaina ”avoimen ja rakentavan” keskustelun EU:n tutkinnasta, joka liittyy Kiinasta tuotavien sähköautojen valtion tukeen.

– Osapuolet sopivat että neuvottelut käydään faktoihin perustuen ja WTO:n sääntöjä noudattaen. EU kuitenkin painottaa, että se tulee hyväksymään vain sellaisen neuvottelutuloksen joka tasapainottaa Kiinan tällä hetkellä nauttimia epäreilua kilpailuetua, Gill kertoo.

Neuvottelut ovat yritys ratkaista Kiinan ja EU:n välille puhjennutta kauppasotaa unionin ilmoitettua kiinalaisille sähköautolle asetettavista tariffeista.

EU on jo pitkään huolissaan Kiinan ajoneuvovalmistajille maksamista valtiontuista ja sen kautta syntyvästä ”ylikapasiteetista”, jota myydään maan rajojen ulkopuolelle polkuhintaan markkinaosuuden kasvattamiseksi. Tämän johdosta EU onkin kaavaillut nostavansa Kiinasta tuotavien sähköautojen tullimaksuja merkittävästi.

Kiina on vastineena ilmoittanut kaavailevansa tulleja EU:sta tuotavalla porsaanlihalle.

Alustavasti 4. heinäkuuta voimaan tuleva korotus tullimaksujen korotus koskisi niin kiinalaisia automerkkejä kuin ulkomaisiakin merkkejä, joita valmistetaan Kiinassa Euroopan markkinoille. Tullimaksut ovat suhteutettuna eri valmistajien saamiin tukiin, ja voivat olla joissain tapauksissa jopa 38 prosenttia tullausarvosta.

‼️Just in: China, EU on Saturday agree to launch talks on EU’s anti-subsidy investigation against Chinese EVs.

The decision was made during a video conference between Chinese Minister of Commerce Wang Wentao and @VDombrovskis pic.twitter.com/o2lD8y3FHR

— China Chamber of Commerce to the EU (CCCEU) 欧盟中国商会 (@CCCEUofficial) June 22, 2024