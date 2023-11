EU ei pysty toimittamaan miljoonaa tykistökranaattia Ukrainalle ennen ensi maaliskuuta

EU-parlamentti ja Euroopan neuvosto päättivät heinäkuussa 500 miljoonan euron tuesta Euroopan aseteollisuudelle sen tarvitsemiin välttämättömiin tuotantolinjojen laajennuksiin ammus- ja ohjustuotannon lisäämiseksi.

– Todennäköisesti Euroopan unioni ei pysty toimittamaan miljoonaa tykistöammusta Ukrainalle ennen maaliskuuta 2024 sovitulla tavalla sen puolustusteollisuuden tilan ja byrokratian esteiden vuoksi, sanoo Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba Ukrinformin mukaan.

– Kysymyksiä on monia ja soitamme kelloja kovaa. Mielestäni tämän ongelman syynä ei ole Euroopan unionin poliittisen tahdon puute tukea Ukrainaa – sellaista poliittista tahtoa on olemassa – vaan puolustusteollisuuden surkea tila, pystyminen tuottaa riittävästi ammuksia, varastoja ja kykyä tehdä ulkomaisia sopimuksia. On käynyt ilmi, että on paljon esteitä, paljon synkronoimattomia asioita, paljon byrokratiaa, Kuleba jatkoi.

Hänen mukaansa Euroopan unioni pyrkii poistamaan nämä ongelmat. Kuleba mainitsi, että työvierailullaan Brysselissä hän kehotti EU:ta kehittämään kattavaa puolustusteollisuuspolitiikkaa.

– Jos me eurooppalaisina haluamme pystyä puolustamaan koko Eurooppaa ja Ukraina on nykyään Euroopan eturintamassa, tarvitsemme EU:n jäsenvaltioiden ja EU:n jäsenehdokkaiden puolustusteollisuudelle aivan uudenlaista toimintalaatua. Poistaa kaikki esteet, ota käyttöön kaikki tarvittavat kannustimet, säätää kaikki toimimaan kuin sveitsiläinen kello, Kuleba summasi.