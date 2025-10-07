EU aikoo höllentää pankkisääntöjä – ”Menneitä virheitä ei ole tarkoitus toistaa”

EU:n komissio esitti kesällä lakipakettia, jolla pankkien vakavaraisuusvaatimuksia helpotettaisiin hieman. Komissio tavoittelee arvopaperistamisen uudelleen tulemista Euroopassa.

Arvopaperistaminen on prosessi, jossa luotonantaja, kuten pankki, muuttaa myöntämänsä luotot arvopapereiksi, jotka voidaan myydä sijoittajille. Sijoittajat saavat tuoton arvopaperistettujen lainojen kassavirroista.

Aiheen nostaa esiin Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) yrityslainsäädännön asiantuntija Santeri Suominen Kauppalehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan. Hänen mukaansa myös EK kannattaa komission esitystä.

– Myös Suomi on jäsenmaana ilmoittanut tukevansa esitystä. Nyt olisi tärkeää, että ehdotusta ei vesitetä tai toisaalta kuorruteta turhaan EU:n lainvalmistelussa.

Hänen mukaansa ”menneitä virheitä ei ole tarkoitus toistaa”.

– Arvopaperistamisella oli osansa vuoden 2008 finanssikriisissä, mutta nykyiset ehdotukset ovat hyvin rajattuja ja hallittuja. Maailma on myös muuttunut: ratkaisevaa on, minkä laatuisia luottoja arvopaperistetaan. Taannoisessa kriisissä itse asuntomarkkinat romahtivat, Suominen muistuttaa.

Suomisen mukaan komission mukaan ehdotetulla sääntelypaketilla voisi olla myönteisiä välillisiä vaikutuksia reaalitalouteen erityisesti luotonannon ja investointien kasvun kautta.

– Pankit voisivat lainata enemmän vakavaraisuusvaatimusten hallitun liudentamisen kautta. Vaikutukset reaalitalouteen ovat luonteeltaan välillisiä ja riippuvat markkinaosapuolten aktiivisuudesta. Onkin olennaista, että toimijoilla on kannustin muuttaa toimintaansa.

– Taustalla on tarve parantaa EU:n arvopaperistamismarkkinoiden toimivuutta ja houkuttelevuutta sekä ennen muuta poistaa sääntelystä johtuvia esteitä, jotka ovat rajoittaneet markkinoiden kasvua ja tehokasta riskien siirtoa.

Lopuksi Suominen painottaa, että nykyinen sääntelykehikko on ollut liian varovainen suhteessa EU:n arvopaperistamismarkkinoiden todellisiin riskeihin, mikä on rajoittanut markkinoiden kasvua ja luottolaitosten osallistumista markkinaan.

EU:n komissio yrittää helpottaa yritysrahoitusta arvopaperistamisella. Kirjoitin lyhyen kommentin KL:een: ehdotusta ei tule vesittää eikä toisaalta kuorruttaa kuoliaaksi. Nopea eteneminen olisi hyvä. #arvopaperistaminen #SIU #securitisation https://t.co/NH7SC89jMC — Santeri Suominen (@SantSuominen) October 7, 2025