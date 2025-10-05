Etkö saanut veroilmoitusta? IL: Tästä se johtuu

Kaikki suomalaiset eivät ole vieläkään saaneet veroilmoitusta, vaikka kalenterivuosi on edennyt jo lokakuuhun asti. Asiasta kertoo Iltalehti.

Verohallinnon menettelypäällikkö Jukka Backlund sanoo IL:lle, että tähän aikaan vuodesta käsittelemättömiä ilmoituksia on ”tyypillisesti jäljellä muutama kymmenen tuhatta”.

Hän osaa myös nimetä syyn pitkittyneelle käsittelylle.

– Joko olemme kysyneet asiakkaalta lisätietoa tai sitten ilmoitus on muuten vain jonossa odottamassa, Backlund sanoo IL:lle.

Vielä lokakuussakin käsittelyssä olevat veroilmoitukset ovat hänen mukaansa kuitenkin vain hyvin pieni murto-osa kaikista jo tehdyistä verotuspäätöksistä. Verohallinnolla on aikaa jatkaa käsittelyä vielä lokakuun loppuun saakka.

Jos oma verotus herättää kysymyksiä, asian voi tarkistaa verohallinnon verkkopalvelusta eli Omaverosta.