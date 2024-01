Etelä-Korea kieltää koirien kasvattamisen ja teurastamisen ruuaksi

Etelä-Korean parlamentti on vahvistanut lain, joka kieltää koirat elintarvikkeena. Lain on tarkoitus kieltää vanha perinne siirtymäajalla vuoteen 2027 mennessä.

Asiasta kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Uuden lain mukaan koirien kasvattamisesta ravinnoksi, niiden teurastamisesta ja koiranlihan myymisestä ravinnoksi rangaistaan vankeudella. Koirien teurastamisesta voi saada kolme vuotta vankeutta, kasvattamisesta ja myymisestä kaksi vuotta. Yhdysvaltaisen uutiskanava CNN:n mukaan myös sakkorangaistus on mahdollinen; jopa 30 miljoona wonia eli vajaat 21 000 euroa.

Vuonna 2023 Etelä-Koreassa oli 1600 koiranlihaa tarjoavaa ravintolaa ja runsaat 1100 elintarvikekoiria kasvattavaa farmia. Koiria on teurastettu ravinnoksi noin miljoonan eläimen vuositahtia.

Kaikilta koiraravintoloilta ja -kasvattamoilta edellytetään kuitenkin siirtymäajan puitteissa paikallishallinnolle toimitettava suunnitelma siitä, miten liiketoiminnalle etsitään uusia tulonlähteitä. Hallinto on sitoutunut tarjoamaan kompensaatiota yrityksille, jotka saattavat joutua lopettamaan liiketoimintansa uuden lain vuoksi kokonaan. Kompensaation yksityiskohdat eivät ole vielä BBC:n mukaan selvillä.

Koirien syöminen on ikivanha eteläaasialainen perinne. Etelä-Koreassa erityisesti boshintang-niminen koiranlihapata on vanhemman väen suosioissa, mutta varsinkin nuoremmat ikäluokat vieroksuvat lemmikiksi mielletyn eläimen syömistä. Vuonna 2015 44 prosenttia sanoi, ettei aio syödä koiraa tulevaisuudessa. Vuonna 2018 CNN kertoi, että jo 70 prosenttia vastasi, ettei aio syödä koiraa.

Eläinoikeusjärjestö Humane Societyn mukaan viime vuonna tehdyn kyselyn mukaan jo 86 prosenttia eteläkorealaisista ei suostu syömään koiraa ja koirien kieltämistä elintarvikkeina kannatti 57 prosenttia vastanneista.

Koirien syöntikieltoa on kaavailtu Etelä-Koreassa jo 1980-luvulta alkaen. Aiemmat hallitukset eivät ole puheista huolimatta vieneet suunnitelmia lainsäädäntötasolle saakka. Yksi asenteisiin vaikuttanut tekijä on saattanut olla Etelä-Korean edellinen presidentti Moon Jae-in: vuodesta 2017 kevääseen 2022 presidenttinä toimineella Moonilla on ollut ainakin kuusi koiraa. Niistä ainakin yksi on ollut huonoista oloista pelastettu rescue-koira.

Lähes 52 miljoonan asukkaan Etelä-Koreassa on noin kuusi miljoonaa lemmikkikoiraa.