Etelä-Korea julisti hätätilan, poikkeuslait voimaan

Etelä-Korean presidentti Yoon Suk Yel on julistanut maahan hätätilan. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Pitämässään televisiopuheessa presidentti sanoo toimenpidettä välttämättömäksi maan suojelemiseksi ”Pohjois-Korean kommunistisilta voimilta ja valtionvastaisten elementtien poistamiseksi”.

Presidentin mukaan päätös tehtiin siksi, että ”Pohjois-Koreaa tukevat joukot saadaan poistettua maasta” ja ”Etelä-Korean liberaali perustuslaillinen järjestys saadaan turvattua”.

Pitämässään puheessaan presidentti korosti, ettei hänellä ollut muuta vaihtoehtoa kuin turvautua poikkeustilaan. Hän ei kuitenkaan puheessaan tarkemmin eritellyt, millaisiin poikkeusjärjestelyihin Etelä-Koreassa ryhdytään.

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan Etelä-Korean armeijan joukot ovat poikkeuslain turvin keskeyttäneet parlamentin työskentelyn. Parlamenttirakennuksen ympärillä on runsaasti armeijan ja poliisin joukkoja, jotka rajoittavat kulkua rakennukseen.

Sekä maan hallitus- että oppositiopuolueet ovat arvostelleet voimakkaasti presidentin julistusta ja pitäneet sitä perustuslain vastaisena. Etelä-Korean parlamentti päätti istunnossaan yksimielisesti äänestää hätätilan julistusta vastaan ja kumota siten presidentin julistuksen. Kaikki istunnossa olleet edustajat äänestivät hätätilajulistuksen kumoamisen puolesta.

Myös kansalaiset ovat vastustaneet hätätilan julistusta ja kokoontuneet osoittamaan mieltään kaduille. BBC:n mukaan poliisi on ottanut yhteen mielenosoittajia, ja useita ihmisiä on pidätetty.

Hätätilan julistus on tarkoitettu väliaikaiseksi toimenpiteeksi. Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka pitkäkestoiseksi julistus on tarkoitettu. Sekin on vielä epäselvää, miten presidentti aikoo suhtautua parlamentin äänestyspäätökseen.

LUE MYÖS:

Etelä-Korean parlamentti kumosi hätätilan