Espoo kasvaa kaupungeista suhteellisesti eniten

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä on antanut talousarvioehdotuksensa vuodelle 2025.

– Tänä syksynä esitän 14. talousarvioehdotukseni luottamushenkilöiden käsittelyyn. Näiden vuosien aikana, jolloin olen itse saanut talousarvion valmistelijana toimia, on Espoon väkiluku kasvanut yli 66 000 asukkaalla. Lapsia on syntynyt peräti 42 600! summasi eläkkeelle jäävä Mäkelä tiedotteessa.

– Perheet muuttavat Espooseen töiden ja osaamisen perässä. Minusta Espoon suurin haaste on edelleen järjestää kaikille lapsille hyvät koulu- ja harrastuspolut, luonnonläheistä ja turvallista ympäristöä unohtamatta, Mäkelä jatkaa.

Talouskasvun epävarmuus näkyy kuluvana vuonna verotulojen pienentymisenä ja on haastavaa arvioida, miten verotulot ja suhdanneriippuvaiset tulot kehittyvät seuraavien vuosien aikana.

Sote- ja pelastustoimen uudistus muutti kaupunkien rahoituspohjaa ja erityisesti Espoolle muutos on ollut merkittävä. Uudistuksen myötä Espoon verorahoitusta on leikattu huomattavasti enemmän mitä ns. sote-palvelujen kulut olivat. Ylisuurta kunnallisveron leikkausta on osin kompensoitu muutosrajoittimella, joka on osa peruspalvelujen valtionosuutta. Muutosrajoitin on kuitenkin täysin staattinen, siihen ei kohdisteta indeksikorotuksia eikä siinä huomioida saamatta jääneiden verotulojen kasvua.

Palveluiden järjestämiseen Espoo käyttää ensi vuonna 1,6 miljardia euroa, mikä on 80 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna. Ilman TE-uudistuksen rahoitusta kasvu on 35 miljoonaa euroa.

Espoon kunnallisveroprosentti ensi vuodelle pysyy ennallaan ja on on 5,3. Verorahoituksen arvioidaan olevan 1, 3 miljardia euroa.

Vuonna 2025 vuosikate tulee olemaan noin 276 milj. euroa ja tilikauden tulos 64 miljoonaa euroa. Vuosikatteen ja tilikauden tuloksen arvioidaan nousevan hieman seuraavina vuosina, mikäli yleinen talouskehitys lähtee kasvuun. Lukujen vertailtavuutta kuluvaan vuoteen haastaa vuoden alusta voimaan tuleva TE-uudistus ja valtakunnalliset muutokset veroperusteissa.

Espoon kaupunki investoi vuonna 2025 lähes 354 miljoonalla eurolla ja taloussuunnitelmakauden 2025–2027 aikana yli miljardilla eurolla. Espoo-konserni investoi vuonna 2025 noin 533 miljoonalla eurolla ja investoinnit jatkuvat vahvana myös seuraavat vuodet. Investoinnit painottuvat kouluihin ja päiväkoteihin.

Espoo kasvaa suhteellisesti eniten kaikista Suomen kaupungeista. Valtakunnallisesti syntyvyys on laskussa, mutta Espoossa lasten ja nuorten määrä kasvaa.

Vuonna 2022 Espoosta saadut tuloverot olivat 1,7 miljardia euroa eli 11,4 prosenttia valtion saamasta ansiotulo- ja yhteisöverosta. Summa korostaa Espoon merkitystä koko Suomen taloudelle.

Vuosina 2025 ja 2026 kaupungin lainakanta kasvaa investointien rahoitustarpeen takia. Lainakanta kääntyy laskuun vuonna 2027. Investointitason pysyessä korkealla, on kuitenkin huolehdittava vuosikatteen ja tuloksen riittävästä tasosta, jotta lainakanta saadaan laskuun. Espoon lainakanta on jo nyt kuntakentän korkeimpia.

Espoon valtuusto päättää ensi vuoden talousarviosta joulukuussa.