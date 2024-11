Esko Aho KL:lle: Kyllähän tämä kriisi on

Entinen pääministeri Esko Aho sanoo Kauppalehden haastattelussa Suomen olevan suurissa vaikeuksissa. Hänen mukaansa edessä on suoranainen katastrofi, jos talouskasvua ei saada käyntiin. Aho pitää myös itsestään selvänä, että säästöjä on tehtävä.

Päivänpolitiikan ulkopuolella kirjailijana ja suomalaisyritysten Kiinan liiketoimintoja edistävän China Officen hallituksen puheenjohtajana vaikuttava Aho näkee hiljattain ilmestyneessä kirjassaan Hetki lyö – näköaloja kriisiaikojen päättämiseen (Otava 2024) yhtymäkohtia 1990-luvun lamaa ja nykyistä taantumaa edeltäneissä ajoissa. Aho kuvailee järjestelmien rohkaisseen tuolloin velkaantumista ”toksisesti”.

– Molemmat synnyttivät samanlaisen hurlumhein. Kyllähän tämä [nykyhetki] kriisi on, Esko Aho sanoo KL:lle.

Aho kiittelee haastattelussa Petteri Orpon (kok.) hallituksen työmarkkinauudistuksia ja erityisesti vientivetoista palkkamallia. Siinä vientialat avaavat neuvottelukierroksen ja määrittelevät palkankorotusten tason muillekin aloille siten, ettei se vaaranna vientiyritysten kilpailukykyä. Niin kutsutussa pohjoismaisessa palkkamallissa sitoudutaan käytännössä siihen, että julkiset alat saavat omissa neuvotteluissaan saman yhdessä sovitun kustannusten nousun kuin vientialat.

Näin on toimittu Ruotsissa jo 1990-luvulta alkaen. Malli on ollut menestys palkansaajille. Aho kertoi aiemmin Ylen haastattelussa, kuinka suomalaisesta keskustelusta on unohtunut, miten malliin mentiin Ruotsissa nimenomaisesti palkansaajajärjestöjen vaatimuksesta.

– Olemme 17 vuotta eläneet nykymallilla, eikä meillä ole mitään talouskasvua. Joissakin palkansaaja- ja poliittisissa piireissä on sellaista käsittämätöntä ajattelua, että meillä voisi olla jokin erillinen palkkamarkkina, joka ei ole kytköksissä vientiin, Esko Aho sanoo.