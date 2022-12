Esko Aho HS:lle: Tämä on Venäjän ja Kiinan ero

Suomen entinen pääministeri Esko Aho (kesk.) on aloittanut uuden Kiina-ajatuspaja China Officen hallituksen puheenjohtajana. Helsingin Sanomien haastattelussa hän kertoo näkemyksensä siitä, miksi Kiinan kaltaisten valtioiden kanssa tulee tehdä yhteistyötä.

– Nämä ihmiset, he eivät ymmärrä paria asiaa. Ensinnäkin he unohtavat sen, että olemme helkkarin pieni maa. Toiseksi unohdetaan se, että maailma ei ole täynnä demokratioita ja markkinatalouksia. Meidän on kuitenkin pakko olla tekemisissä senkin maailman kanssa, jolla on eri säännöt, Aho toteaa arvostelijoistaan HS:lle.

Entisen pääministerin mukaan China Officen tarkoituksena ei ole viennin edistäminen, vaan auttaa yrityksiä saamaan tietoa, osaamista ja ymmärrystä omien Kiina-päätöstensä tekemiseen.

– Kymmenen prosenttia Suomen tuonnista ja viisi prosenttia viennistä menee sinne, Aho huomauttaa.

Aho sanoo, että uusiutuvan energian teknologiassa Kiina on hallitsevassa asemassa. Myöskään sähköautoilun lisääminen ei hänen mukaansa onnistu ilman Kiinan raaka-aineita.

Aho toteaa myös, että Kiinan osuus maailman teollisuustuotannosta on lähes kolmannes. Venäjän osuus taas on prosentin luokkaa.

– Enempää ei tarvitse perustella, Aho sanoo.

– Venäjä perustelee tekemisiään imperiumin jälkeisellä nostalgialla. Kiina taas haluaa nousta maailman johtavaksi toimijaksi.