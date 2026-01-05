Erittäin kylmä sää jatkuu, Lapissa 40 asteen pakkaset täysin mahdollisia

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut uuden kuukausiennusteen 4. tammikuuta. Ennusteen mukaan tällä ja ensi viikolla sää on Suomessa selvästi keskimääräistä tammikuun alkupuoliskoa kylmempää.

– Nyt mennään sydäntalvea kohti hyvin kylmässä säässä. Suomessa vuoden alin lämpötila on ollut 2000-luvulla yli 40 pakkasastetta 12 kertaa, viimeksi kaksi vuotta sitten. Tällä ja ensi viikolla 40 pakkasastetta on Lapissa täysin mahdollista, toteaa Forecan uutisessa meteorologi Anna Latvala.

Tämän talven toistaiseksi kylmin lukema maanantaihin 5. tammikuuta kello 16 mennessä on -39,9 astetta. Se on mitattu 2. tammikuuta Enontekiön Kilpisjärvellä ja tänään Savukoskella.

Vuoden 2025 kylmin lämpötila Suomessa oli Savukoskella Tulppion havaintoasemalla 4. helmikuuta 2025 mitattu -39,6 astetta. Vuonna 2024 kylmin lukema oli puolestaan Enontekiön lentoasemalla 5. tammikuuta 2024 mitattu -44,3 astetta. Tämä on myös 2000-luvun kylmin lämpötila Suomessa.

Suomen kylmyysennätys on -51,5 astetta. Se on mitattu Kittilässä Pokan havaintoasemalla 28. tammikuuta 1999.

Tämä viikko on uuden kuukausiennusteen mukaan Suomessa reilusti tavanomaista kylmempi. Maan etelä- ja keskiosassa viikon keskilämpötila on 3–8 astetta keskimääräistä kylmempi, pienin poikkeama on saaristossa. Lapissa viikon keskilämpötila on paikoin jopa reilut 10 astetta keskimääräistä kylmempi.

Etelässäkin on ollut maanantaina paikoin yli 20 asteen pakkasia, esimerkiksi Helsingissä -21 astetta, Vantaalla -22, Turussa -24 ja Lappeenrannassa -27 astetta.

– Viikon aikana Suomessa vaikuttaa sekä matala- että korkeapaineita, mutta sateet jäävät melko vähiin. Sakeimmat lumikuurot osuvat todennäköisesti lounaan saaristoon. Pilvisillä alueilla voi pitkin maata sadella vähän kevyttä pakkaslunta, Anna Latvala ennustaa.

Tiistaiksi pakkanen heikkenee maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa pakkaslukemat vaihtelevat pilvisyyden mukaan.

– Paikoin pilvisillä ja lumisateisilla alueilla pakkaset jäävät pohjoisessa alle 20 asteeseen, kun taas pitkään selkeänä pysyvillä alueilla Lapissa lämpötila laskee jopa 35–40 pakkasasteeseen. On mahdollista, että tämän viikon aikana 40 pakkasastetta ylittyy. Viikonlopun tilanne on vielä epävarma: jatkuuko kylmä korkeapainesää vai väistyykö kova pakkanen, Anna Latvala toteaa.

Tulvavaroituksia on annettu tälle viikolle useisiin maan keskiosan maakuntiin lännestä itään, Pohjois-Pohjanmaalle sekä paikoin Etelä-Lappiin saakka. Suomen ympäristökeskuksen ja Tulvakeskuksen mukaan hyydeongelmia on eri puolilla maata, kun jokien jäätyminen ja hyyteen muodostuminen ovat nostaneet vedenpintoja kireällä pakkasella. Hyyde voi nostaa vedenkorkeuksia paikallisesti jopa tulvimiseksi asti.

Kuukausiennusteen mukaan keskimääräistä kylmempi sää jatkuu Suomessa myös 12. tammikuuta alkavalla viikolla.

– Suomen säätilanteessa ei tapahdu näillä näkymin suuria muutoksia. Kireitä pakkasia on ajoittain pitkin maata. Sekä lumikuuroja että laajempia heikkoja lumisateita on tulossa. Viikon sademäärä on kuitenkin tavanomainen tai sitä pienempi, Anna Latvala kertoo.

Kuukausiennusteessa tammikuun 19. päivä alkavan viikon kartoilla signaalit lämpötilojen ja sademäärien poikkeamista ovat jo heikentyneet.

– Ennustettavuus heikkenee selvästi tammikuun loppupuolella. Viikon keskilämpötila on tässä ennusteessa sekä Suomessa että laajalti muualla Euroopassa lähellä ajankohdan tavanomaista, eli tämä voi lopulta keikahtaa vielä suuntaan tai toiseen Suomessa. Kannattaa ottaa huomioon, että tammikuun loppu ja helmikuun alku ovat Suomessa tilastollisesti vuoden kylmintä aikaa, eli tavanomaisessakin tilanteessa on sisämaassa pakkaspäiviä sekä lumisateita, Latvala muistuttaa.

Tammikuun 26. päivä alkavan viikon ennusteessa on jo paljon epävarmuutta.

– Tämän kuukausiennusteen perusteella pahin kylmyys voisi olla ohi, mutta varmaksi sitä ei voi sanoa, ennuste on jo hyvin epävarma. Viikon keskilämpötila on tässä ennusteessa meillä ajankohdalle tavanomainen tai vähän tavanomaista korkeampi.