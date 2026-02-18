Erittäin kivulias virustauti uhkaa levitä Euroopassa

Trooppinen, äärimmäisen kivuliaita oireita aiheuttava chikungunya-virus voi levitä paljon laajemmalle Eurooppaan kuin on aiemmin ajateltu, kertoo brittilehti The Guardian.

Chikungunya voi uuden tutkimuksen mukaan levitä hyttysten välityksellä suurimmassa osassa Eurooppaa. Ilmaston lämpenemisen johdosta tartunnat ovat mahdollisia Espanjassa, Kreikassa ja muissa Etelä-Euroopan maissa yli kuuden kuukauden ajan vuodessa sekä Belgiassa, Ranskassa, Saksassa ja yli kymmenessä muussa Euroopan maassa kolmesta viiteen kuukauteen vuodessa.

Virusta tartuttava vieraslaji Aasian tiikerihyttynen on levinnyt Eurooppaan viime vuosikymmeninä. Lisäksi on selvinnyt, että tartunta voi tapahtua alemmassa lämpötilassa kuin aiemmin on oletettu. Aiemmin alarajaksi arvioitiin 16–18 astetta, kun se tuoreen tutkimuksen mukaan on 13–14 astetta. Tutkijoiden mukaan ero on järisyttävän suuri.

Tansaniassa ensi kertaa 1952 tavattu chikungunya rajoittui pitkään trooppisille alueille, joilla tartuntoja on miljoonia vuosittain. Tyypillisiä oireita ovat nivelkivut, korkea kuume ja ihottuma.

Taudin vaikutus voi olla invalidisoiva. Jopa 40 prosenttia sairastuneista kärsii niveltulehduksesta tai erittäin voimakkaasta kivusta vielä viiden vuoden kuluttua. Duodecim-lehden mukaan chikungunya-nimi juontaa makonden kielen sanoista, joiden merkitys on ”se mikä taivuttaa”. Harvinaisissa tapauksissa riskiryhmillä tauti voi johtaa myös kuolemaan.

Euroopassa on aiemmin tavattu yksittäisiä, lähinnä matkailusta johtuvia tapauksia, mutta viime vuonna Ranskassa ja Italiassa koettiin satojen tapausten epidemioita.

– Uudet arviomme ovat varsin järkyttäviä. Taudin leviäminen pohjoisemmaksi on vain ajan kysymys, sanoo tutkija Sandeep Tegar Britannian ekologia- ja hydrologiakeskuksesta (UKCEH) The Guardianille.

– Jos 20 vuotta sitten olisi sanottu, että Euroopassa esiintyy chikungunyaa ja denguekuumetta, ihmiset olisivat pitäneet hulluna, nehän ovat trooppisia tauteja. Nyt kaikki on muuttunut. Syynä on vieraslajihyttynen ja ilmastonmuutos – se on oikeastaan juuri niin yksinkertaista, UKCEH:n professori Steven White toteaa.

– Muutos on nopea, mikä on huolestuttavaa. Vielä viime vuoteen saakka Ranskassa oli kymmenen vuoden aikana kirjattu noin 30 chikungunya-apausta vuodessa. Viime vuonna tapauksia oli yli 800, White huomauttaa.

Virus kulkeutui Ranskaan maan merentakaisilta alueilta saapuneiden matkailijoiden mukana.

WHO:n mukaan ilmastolla on suuri vaikutus, mutta Euroopalla on yhä mahdollisuus estää tiikerihyttysten leviäminen ja vakiintuminen. Esimerkiksi valistus seisovan veden poistamisesta, jossa hyttyset lisääntyvät, on tärkeää.

Chikungunyaan on olemassa kalliita rokotteita, mutta paras suoja on välttää hyttysenpistoja. Tiikerihyttynen pistää ensisijaisesti päivällä. Pitkien, vaaleiden vaatteiden käyttö ja hyönteiskarkotteet ehkäisevät pistoja.

Euroopan epidemiat käynnistyvät, kun trooppisilta alueilta palaavat tartunnan saaneet matkailijat joutuvat paikallisten tiikerihyttysten pistämiksi, minkä jälkeen nämä hyttyset levittävät virusta eteenpäin.

Tähän asti Euroopan kylmät talvet toimineet katkona taudin leviämiselle vuodesta toiseen. Tutkijat ovat kuitenkin alkaneet havaita tiikerihyttysten ympärivuotista aktiivisuutta Etelä-Euroopassa, mikä tarkoittaa, että Euroopan epidemiat todennäköisesti voimistuvat maanosan lämmetessä. UKCEH:n tutkijaryhmä selvittää parhaillaan asiaa.

Suomessa on toistaiseksi tavattu matkailijoilla yksittäisiä tapauksia vuosittain.