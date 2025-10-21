Erikoislääkäri IS:lle: Talven tautiaalto on saapunut

Talvikaudella kiertäviä virus- ja bakteeri-infektioita ei pysty ehkäisemään kokonaan, mutta niiden kestoon ja voimakkuuteen voi vaikuttaa muun muassa hyvällä peruskunnolla ja D-vitamiinin riittävällä saannilla.

Pihlajalinnan yleislääketieteen erikoislääkäri Kajsa Järvinen sanoo Ilta-Sanomille, että pitkäkestoinen stressi voi altistaa taudeille. Luonnossa liikkuminen sen sijaan vähentää stressiä ja vahvistaa vastustuskykyä.

Tupakointia olisi syytä välttää, sillä se heikentää kehon puolustuskykyä ja ärsyttää limakalvoja. Käsihygienia estää tehokkaasti tartuntoja. Kotona myös käsipyyhkeet kannattaa vaihtaa ja pestä usein.

Flunssan oireiden iskiessä pitää välttää kovaa fyysistä rasitusta ja juoda riittävästi. Liian aikaisin liikkuminen lisää jälkitautien riskiä. Yskä voi jatkua useita viikkoja, mutta hunaja auttaa oireisiin. Tutkimusten perusteella yskänlääkkeistä ei ole juurikaan apua.

Sinkki ja C-vitamiini voivat lyhentää flunssan kestoa, jos niitä ottaa suurina annoksina taudin alkuvaiheessa.

Erikoislääkärin mukaan Suomessa kiertää tällä hetkellä useita tauteja.

– Tällä hetkellä saattaa olla liikkeellä rs-viruksia, rinoviruksia, adenoviruksia ja mykoplasmaa. Influenssaa ei juuri vielä ole, se sijoittuu lähemmäksi vuodenvaihdetta, Kajsa Järvinen sanoo.