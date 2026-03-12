Erikoisjoukot teki iskusarjan Krimillä, Venäjän ilmatorjuntaa rokotettiin

Ukrainan sotilastiedustelu GUR:n Aaveet-erikoisyksikön sotilaat iskivät helmikuun aikana drooneillaan Venäjän ilmapuolustusjärjestelmiin väliaikaisesti miehitetyllä Krimin niemimaalla.
– Samalla kun hyökkääjät yrittivät terrorisoida Ukrainan ilmatilaa, sotilastiedustelun upseerit muuttivat askel askeleelta venäläisten arvokkaat tutkat hiiltyneiksi romukasoiksi, GUR kertoo Telegramissa.
Videomateriaali (jutun alla) näyttää, kuinka droonit iskevät useisiin venäläiskohteisiin.
Ukrainan joukot etenivät äskettäin Kupjanskin, Oleksandrivkan ja Huljaipolen lähellä sekä Kostjantynivkan-Druzhkivkan taktisella alueella.
Venäjän joukot ovat jatkaneet laajoja droonihyökkäyksiään ukrainalaisia kaupunkeja vastaan, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.