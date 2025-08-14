Erikoinen tauti leviää: Kaneille kasvaa sarvet

Kanien keskuudessa leviää erikoinen tauti Yhdysvaltain Coloradossa. Taudin seurauksena eläimen päähän kasvaa mustia, sarven näköisiä kasvaimia. Taudista kertoo New York Times.

Paikallisen puisto- ja villieläintiedottajan Kara Van Hoosen mukaan tautia aiheuttaa puuvillahäntäkaniinin papilloomavirus. Virus leviää purevien hyönteisten, kuten hyttysten ja kirppujen takia.

Asiantuntijan mukaan tautiin ei ole parannuskeinoa, mutta se paranee yleensä itsestään. Van Hoosen mukaan suurimmassa osassa tapauksia on ollut kyse hyvälaatuisesta tulehduksesta, joka ei voi levitä muihin lajeihin.

Tauti voi aiheuttaa myös muiden kasvaimien ilmaantumista kanin kehoon. Van Hoosen mukaan tauti on vaaraksi eläimelle vain silloin, jos kasvaimet estävät sitä esimerkiksi syömästä tai näkemästä. Joissain tapauksessa kanille on ilmaantunut kasvaimia suuhun tai silmien ympärille.

Viime päivinä alueella on tehty lukuisia ilmoituksia epämuodostuneen näköisistä kaneista. Van Hoosen mukaan tartunnan saaneiden kanien määrää on kuitenkin mahdotonta arvioida tarkasti, sillä samasta eläimestä on saatettu tehdä monta ilmoitusta.

Paikallisia lemmikkikanin omistajia on kehotettu pitämään lemmikkinsä sisätiloissa mahdollisten tartuntojen välttämiseksi. Toistaiseksi tartuntoja on havaittu kuitenkin vain luonnossa liikkuvilla villieläimillä.