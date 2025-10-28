Erikoinen kohde myynnissä: Talo louhittiin kallion sisään

Varkauden Harjurannassa on myynnissä omakotitalo, jota esitellään ”todellisena ainutlaatuisuutena”. Kokonaispinta-alaltaan noin 270 neliömetrin asunnon hintapyyntö on 89 000 euroa.
Vuonna 1991 rakennettu kohde on tiettävästi Suomen ainoa osittain kallion sisään rakennettu omakotitalo. Ylemmän kiinteistönvälittäjän, yrittäjä Lari Lundbergin mukaan julkisivuksi ja pääsisäänkäynniksi on alun perin suunniteltu monta metriä korkea vuori, josta saavutaan luolan jykevän aulan läpi talon asuintiloihin. Ne sijaitsevat vuoren toisella puolella.
– Vaikuttavuutta suunnitelmalle antaa usean metrin korkuinen porraskäytävä, joka on viimeinen täysin luolan sisään rakennettu tila, ennen asuintiloja. Tämä poikkeuksellinen koti tarjoaa remonttitaitoiselle ostajalle mahdollisuuden luoda jotain täysin ennennäkemätöntä suomalaiseen asumiseen, Etuovi-sivustolla julkaistussa myynti-ilmoituksessa todetaan.
Tilat on jaettu kolmeen kerrokseen, ja kodista löytyy kolme erillistä wc-tilaa sekä oma sauna. Lundbergin mukaan varastosiiven yläkertaan mahtuisi esimerkiksi oma elokuvateatteri. Lämmitys toimii sähköllä eli vuolukivisillä varaavilla pattereilla ja lisäksi takalla. Lähdevesikaivon kerrotaan takaavan edullisen veden saannin.
Ilmoituksen mukaan ”kohteen erityisluonne vaatii ostajalta kunnostushalukkuutta, mutta palkitsee ainutlaatuisella lopputuloksella”.
Esitteessä myönnetään, että pinta-aloista ei ole varmuutta. Sekään ei ole varmaa, onko luolaa huomioitu pinta-alassa ollenkaan, koska sen sisällä on kellariin rinnastettavia tiloja. Kuntotarkastusraportin saa pyytämällä, mutta kohteen luonteen vuoksi tarkan kunnon määrittäminen on Lundbergin mukaan haastavaa.
Lari Lundberg kertoo Iltalehdelle uskovansa, että omaperäinen kohde päätyy yksityiskodiksi sellaiselle, joka näkee sen ”vision”.
– Luolan suu on suunniteltu pääsisäänkäynniksi. Luolaosuus on vielä kesken, mutta se on louhittu jo suunniteltuihin mittoihin, välittäjä sanoo.