Erikoinen ilmiö: Matkustajakoneet kiitävät nyt äänennopeudella

Atlantin yli kulkevat lennot pääsevät tällä hetkellä kohteeseensa tavanomaista nopeammin.

Taustalla on troposfäärissä kulkeva voimakas suihkuvirtaus, joka voi lyhentää matka-aikaa noin tunnilla. Yhdysvalloista Eurooppaan suuntaavat matkustajakoneet kulkevat tällä hetkellä nopeuksilla, jotka vastaisivat merenpinnan tasolla äänennopeutta.

CNN:n mukaan alkuviikosta osa koneista on lentänyt yli 1 250 kilometriä tunnissa. Reittilentojen tavanomainen nopeus on noin 880–920 kilometriä tunnissa. Äänen nopeus on noin 1 235 kilometriä tunnissa.

Matkustajakoneet eivät kuitenkaan riko äänivallia, sillä ne eivät lennä ääntä nopeammin suhteessa ympäröivään ilmaan.

Suihkuvirtauksen vaikutus on näkynyt matka-ajoissa. Marraskuun 1. päivänä Dallasista Dubaihin lentänyt Emirates-yhtiön lentokone saapui 57 minuuttia etuajassa. Sen huippunopeus oli 1 250 kilometriä tunnissa.

American Airlines -yhtiön lento New Yorkista Lontooseen saapui keskiviikkoaamuna 54 minuuttia ajoissa.

Erikoisen ilmiön taustalla on Yhdysvaltojen ylle saapunut kylmä ilmamassa. Lämpötilaero Atlantin yllä olevaan lämpimään ilmaan voimistaa suihkuvirtausta. Suihkuvirtauksessa tuulen nopeus on yli 300 kilometriä tunnissa.