Epävarmuus ja suunnitelma uudesta verosta huolettavat matkailualaa

Matkailu- ja ravintolapalvelualan vaikeudet jatkuvat jo seitsemättä vuotta. Asia käy ilmi alan etujärjestö MaRan jäsenkyselystä.

Kyselyn mukaan liikevaihto kasvoi alkuvuonna alan pienistä yrityksistä vain neljänneksellä. Vähintään 10 miljoonan liikevaihdon yrityksistä 46 prosentilla liikevaihto kasvoi ainakin jonkin verran viime vuoteen verrattuna. Isoilla yrityksillä myös näkymät kevääseen ovat paremmat. Pienistä yrityksistä noin puolet odottaa heikompaa kevättä kuin viime vuonna.

Kongressi- ja messutoimialalle viime vuosi oli hyvä vuosi. Suurissa tapahtumissa tämä vuosi on välivuosi, mikä näkyy toimialan liikevaihdon vähenemisenä tammi-maaliskuussa. Hotelli- ja kylpylätoimialan yritysten alkuvuosi on sujunut mollivoittoisesti. Hotellialaa on rassannut heikon kysynnän lisäksi vuoden 2025 alussa voimaan tullut arvonlisäveron korotus. Uutena uhkana alan yritykset kokevat valtiovarainministeriössä valmistelussa olevan matkailijaveron, joka toteutuessaan vaikuttaisi alaan ja varsinkin perheomisteisiin hotelleihin erittäin kielteisesti.

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten liikevaihdon heikko kehitys jatkuu edelleen. Alan yritysten palvelujen kysyntään vaikuttavat Suomen talouden vaisu kehitys, ja sen seurauksena ostovoiman heikko nousu, työttömyydestä aiheutuva epävarmuus, Venäjän hyökkäyssodan epäsuorat vaikutukset ja Iranin sodan aiheuttama epävarmuus sekä polttoaineiden ja energian hinnan nousu.

Kuluttajien epäluottamus näkyy esimerkiksi ruokaravintoloissa, joista lähes 60 prosentilla liikevaihto pieneni alkuvuonna verrattuna viime vuoteen. Noin puolet yrityksistä odottaa liikevaihdon pienenevän myös huhti-toukokuussa. Heikoin tilanne on keilahalleilla, joista neljällä viidesosalla liikevaihto tammi-maaliskuussa oli pienempi kuin viime vuonna. Peräti 93 prosenttia alan yrityksistä arvioi kevään olevan viime vuotta heikompi.

– Matkailu- ja ravintola-alan yritysten vaikeudet jatkuvat jo seitsemättä vuotta. Ala on kohdannut erilaisia ulkoisia shokkeja toinen toisensa perään. Tämä on näkynyt yritysten konkursseina ja lopettamisina sekä henkilökunnan irtisanomisina ja osa-aikaistamisina. Jäsenkyselymme mukaan suurimmat tulevaisuuden uhat ovat kustannusten nousun jatkuminen, kysynnän vähäisyys sekä sotien aiheuttama yleismaailmallinen epävarmuus, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Hallituksen on tehtävä kehysriihessään päätös matkailijaveron valmistelun lopettamisesta

VM valmistelee lainsäädäntöä uudeksi veroksi, matkailijaveroksi. Sitä kerättäisiin majoitusalan yrityksiltä. Veron käyttöönotosta ja sen suuruudesta päättäisi kunta.

– Suomen majoitusalan verotus on jo nykyisin EU-maiden kärkikastia. Hotelliala on suurissa vaikeuksissa erityisesti Itä-Suomessa, mutta myös pääkaupunkiseudulla. Eduskunta korotti viime vuoden alussa muun muassa hotellitoiminnan arvonlisäveron 10 prosentista 14 prosenttiin. Veron korotus kansainvälisessä kilpailussa olevalla toimialalla oli harkitsematon. Erityisesti se oli sitä ottaen huomioon alan heikon tilanteen. Erityisessä vaarassa ovat perheomisteiset hotellit ja varsinkin pienissä kunnissa. Toivon, että hallitus päättää luopua matkailijaveron valmistelusta kehysriihessään, Lappi sanoo.