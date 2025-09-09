”Kumoaa sitkeän myytin Venäjän vääjäämättömästä voitosta”

Vuoden 2025 alkupuolella esitettiin lukuisia arvioita, joiden mukaan Venäjän kesähyökkäys ratkaisisi sodan. Moni otaksui Ukrainan armeijan olleen jo romahduksen partaalla, ja jo maaliskuussa myös Vladimir Putin julisti uskovansa, että ”voimme murskata” Ukrainan joukot.

– Nyt, elokuun vaihduttua syyskuuksi, on täysin selvää, että Putinin suuri kesähyökkäys on epäonnistunut, Atlantic Council -ajatushautomon Ukraine Alert -palvelua johtava Peter Dickinson kirjoittaa analyysissaan.

– Venäjän armeija ei ole pystynyt varmistamaan yhtään läpimurtoa rintamalla eikä valloittamaan ensimmäistäkään suurta kaupunkia. Venäläisten koko eteneminen kolmen kesäkuukauden aikana on rajoittunut arviolta 0,3 prosenttiin Ukrainan alueesta. Ratkaisevaa on, että keskeiset strategiset kohteet, kuten Pokrovsk Itä-Ukrainassa, ovat edelleen Ukrainan joukkojen hallussa, hän toteaa.

Myös Kremlin kunnianhimoiset suunnitelmat sodan laajentamisesta Pohjois-Ukrainan Sumyyn ja Harkovaan ovat epäonnistuneet. Kesäkuun alkupuolella Putin ilmoitti mahtipontisesti, että ”koko Ukraina on meidän”, ja puhui ”turvallisuuspuskurin” luomisesta syvälle Ukrainan alueelle.

Todellisuudessa hänen joukkonsa ovat Dickinsonin mukaan juuttuneet muutamaan rajaseudun kylään ja joutuneet monin paikoin jopa perääntymään.

– Putinin kesähyökkäyksen epäonnistuminen auttaa nyt kumoamaan sitkeän myytin Venäjän väistämättömästä voitosta. Kansainvälistä mielikuvaa Ukrainan sodasta on liian kauan leimannut vääristynyt käsitys Venäjän sotilaallisesta voimasta, Dickinson huomauttaa.

– Venäjän historiaa ovat tosiasiassa merkittävästi muovanneet sotilaalliset tappiot – pelkästään viimeisten vuosisatojen aikana hävittyjen sotien lista on pitkä. Venäjä kärsi 1850-luvulla totaalisen tappion englantilais-ranskalaiselle liittoumalle Krimin sodassa. Sitä seurasi nöyryyttävä tappio Japanille vuonna 1905. Sen jälkeen Venäjä onnistui häviämään ensimmäisen maailmansodan, vaikka aloittikin sodan lopulta voittaneella puolella, mikä johti tsaarin Venäjän imperiumin kaatumiseen, hän muistuttaa.

Vuoden 1917 lokakuun vallankumouksen jälkimainingeissa neuvostojoukot hävisivät sodan Puolaa vastaan. Vuonna 1988 Neuvostoliitto joutui vetämään joukkonsa Afganistanista ja hajosi pian sen jälkeen.

– Vaikka Putin nyt kehuskelee armottomalla etenemisellä, hänen armeijansa taistelee monissa tapauksissa edelleen kylistä, jotka sijaitsevat kävelymatkan päässä niistä asemista, joissa Venäjän joukot olivat yli kolme ja puoli vuotta sitten alkaneen täysimittaisen hyökkäyksen alkaessa, Dickinson sanoo.

– Viimeisten tuhannen päivän aikana Venäjä on onnistunut valtaamaan noin prosentin Ukrainasta, mutta ei yhtään Ukrainan alueellista pääkaupunkia. Itse asiassa suurin kaupunki, jota Venäjän joukot ovat koko sodan kuluessa miehittäneet, on Venäjän Rostov, joka vallattiin lyhyeksi ajaksi kesäkuun 2023 Wagner-kapinan aikana, hän toteaa.

Venäjän epäonnistunut kesähyökkäys on hänen mielestään selvä osoitus siitä, että Putinin sota ei suju suunnitelmien mukaan.

– Toistaiseksi Kremlin diktaattori ei osoita merkkejä kompromissihalukkuudesta, vaan uskoo yhä voivansa bluffata tien voittoon. Hänen armeijansa on kuitenkin selvästi haavoittuvaisempi kuin hän haluaisi meidän uskovan. Jos ukrainalaiset saavat liittolaisiltaan tarvitsemansa tuen, viimeaikaiset todisteet viittaavat siihen, että he ovat enemmän kuin kykeneviä kääntämään sotilaallisen tilanteen edukseen ja pakottamaan Putinin neuvottelupöytään, Dickinson kiteyttää.