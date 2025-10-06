”Epäluulot ovat hyvä seuralainen venäläisille”

Ukraina on onnistunut tekemään iskuja yhä syvemmälle Venäjälle. Iskuja on kohdistettu muun muassa Venäjän energialaitoksiin. Ukrainalainen Kyiv Independent on kertonut, että Ukraina teki mittavan ohjusiskun Leningradin alueelle ja onnistui tuhoamaan useita venäläisiä aluksia. Iskuja on tehty myös Mustallamerellä.

– Ukrainan iskut ovatkin pakottaneet Venäjän vähentämään laivastonsa läsnäoloa miehitetyllä Krimillä. Ukrainan iskut ovat olleet siis tehokkaita tuhoamaan itse kalustoa, mutta myös tekemään Venäjän laivaston toiminnasta entistä vaikeampaa, kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kommentoi tilannetta blogissaan.

Hänen mukaansa mielenkiintoinen tieto Ukrainan iskusta Leningradin alueella oli myös se, että mukana iskussa kerrottiin olleen myös Tserbaja Iskra (Black Spark) eli venäläinen kapinallisliike.

– Venäjän kolmanneksi suurin öljynjalostamo on tulessa jo kolmatta kertaa ja isolta osin poissa käytöstä. Laitos on tuottanut vuositasolla yli 20 miljoonaa tonnia öljyä ja lisäksi bensiiniä, dieseliä, lentopolttoainetta ja muita öljytuotteita, Heinonen huomauttaa.

Samaan aikaan, kun Ukrainan iskut yhä syvemmälle Venäjän maaperälle jatkuvat niin Venäjä jatkaa iskujaan Ukrainan siviilejä vastaan.

– Hetki sitten kerrottiin, miten Venäjä iski Sumyn alueella Sostkassa matkustajajunaan, mikä odotti asemalla siviilimatkustaja kyytiin. Iskussa kerrottiin ainakin 30 ihmisen loukkaantuneen.

Heinosen mukaan on mielenkiintoista nähdä, miten massiivisia vaurioita Ukraina pystyy vielä venäläiskapinnallisten kanssa tekemään Venäjän energiainfraan ennen talvea ja puhuttakaan talven aikana.

– Ja kyllä iskut näin syvälle Venäjän maaperälle tekee Venäjän toiminnasta entistä vaikeampaa myös sotilaallisesti. Haavoja ei enää voida nuolla rauhassa omilla sotilaslentokentillä, sillä valmistelussa on jo varmasti seuraava ukrainalaisten isku.

Heinonen huomauttaa, että sitä Venäjä ei tiedä, että koska ja missä. Se on hänen mukaansa hyvä niin.

– Epävarmuus ja pelko ovat hyviä seuralaisia heille [venäläisille].