Entinen Kremlin huippuhenkivartija kuoli vankilassa

Lahjonnasta syytetty entinen Kremlin henkivartija Gennadi Lopyrev on kuollut vankilassa 69-vuotiaana. Asiasta kertoo Radio Free Europe/Radio Liberty.

Vankilan antaman lausunnon mukaan hän kuoli ”määrittelemättömän sairauden jälkeen”. Virallisen lausunnon mukaan kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta.

Lopyrevin kuolema on herättänyt riippumattomissa tiedotusvälineissä ihmetystä etenkin siksi, että hänellä ei tiedetä olleen aiempaa sairaushistoriaa. Hänen myös kerrotaan hakevansa ennenaikaista vapauttamista vankeudesta.

Lopyrev tuomittiin vuonna 2017 kymmeneksi vuodeksi vankeuteen lahjuksien vastaanottamisesta. Hän kiisti saamansa syytteet.

Venäläisen RBK-kanavan mukaan ennen vankeutta Lopyrev valvoi valtion laitoksia Etelä-Venäjällä, joihin lukeutui muun muassa diktaattori Vladimir Putinin asunnon rakentaminen Sotsin lähelle.

Some media reports said the 69-year-old Gennady Lopyrev had no prior medical condition and had planned to apply for early release.https://t.co/wmFpwMUwok

