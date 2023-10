Entä jos Kiinan talous romahtaa?

Kiinan talouden horjuvasta pohjasta on saatu viime aikoina useita viitteitä. Maan kiinteistökupla on puhkeamassa eikä paikallishallinto vaikuta enää selviävän veloistaan. Pankkijärjestelmä on vahvasti altistunut molempien luomille riskeille.

Wall Street Journal -lehden mukaan vastaavien merkkien katsottaisiin muualla tarkoittavan lähestyvää finanssikriisiä. Kiinassa tilannetta on pidetty erilaisena, sillä velka on pääosin kotimaista. Kiinan hallituksen odotetaan pitävän talousjärjestelmän pystyssä kaikin keinoin.

Käänne on silti hermostuttanut monia ekonomisteja ja sijoittajia, vaikka välitöntä romahdusta pidetään epätodennäköisenä.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa Kiinan talouden kasvavan lähivuosina noin neljän prosentin tahtiin. Julkisen talouden alijäämän arvioidaan olevan tänä vuonna 7,1 prosenttia ja vuonna 2028 7,8 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Suurimmat riskit liittyvät paikallishallintojen massiiviseen velkaantumiseen, jolla on rahoitettu viime vuosien rakennushankkeita. Valtion ja paikallistason julkinen velka nousee vuoteen 2027 mennessä 149 prosenttiin bkt:stä. Osuus on suurempi kuin Italiassa, jossa julkisyhteisöjen velka on 141 prosenttia bruttokansantuotteesta.

IMF:n arvion mukaan paikallistason velan uudelleenjärjestely aiheuttaisi kiinalaispankille satojen miljardien eurojen laskun. Niiden taloudellinen kestävyys voisi venyä äärimmilleen.

Rakennusyhtiöt ja paikallishallinnon toimijat lainasivat suuria määriä, sillä he odottivat Pekingin lopulta pelastavan heidät, jos tilanne kävisi vaikeaksi. Rhodium-yhtiön Kiina-tutkimusjohtaja Logan Wright huomauttaa, että oletuksiin liittyvä epämääräisyys voi aiheuttaa levottomuutta sijoittajissa.

Yhtäkkiä voi näyttää siltä, että pienet pankit, asuntolainat ja paikallishallinnot eivät olekaan turvassa.

– Tämä on potentiaalinen polku kriisiin, Wright sanoo WSJ:lle.